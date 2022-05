Schülermedientage: Wie geht guter Journalismus?

Noch nie war es so leicht wie heute, sich Informationen zu beschaffen. Und noch nie war das Risiko so groß, bloße Behauptungen mit verlässlichen Fakten zu verwechseln. Um Medienkompetenz bei Jugendlichen zu stärken, finden in dieser Woche wieder die Schülermedientage statt: BR-Kolleginnen und -Kollegen bieten zusammen mit vielen anderen Medienhäusern und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Webpanels an, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Ins Gespräch kommen, diskutieren, erklären

"Wir wollen Jugendlichen zeigen: wie recherchieren wir hier, wie überprüfen wir Quellen, nach welchen Kriterien werden Nachrichten ausgewählt", erklärt Isabella Schmid, beim BR zuständig für Medienkompetenzprojekte. Technisch seien die meisten Jugendlichen ihren Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern oft überlegen. Auch mit den Inhalten souverän und kritisch umzugehen, sei das Ziel.

Mit ins Leben gerufen hat die Schülermedientage der Reporter des ARD-Politikmagazins "report München" Fabian Mader. Auslöser war für ihn damals der "Lügenpresse"-Vorwurf auf den Pegida-Demonstrationen und sein Erstaunen darüber, dass viele Menschen offenbar überhaupt nicht wissen, wie professionelle journalistische Arbeit aussieht.

Deshalb wollte er aufklären, ins Gespräch kommen und auch selbst intensiver drüber nachdenken, welche Regeln guter Journalismus braucht. Das Ganze solle eine Wirkung nach außen entfalten, bei den Jugendlichen, aber eben auch bei uns selbst, so Mader. Kolleginnen und Kollegen, die in die Schulklassen gingen, hätten ihm auch immer wieder bestätigt, dass die Fragen und Diskussionen spannend seien, sie aber auch nochmal neu auf ihre eigene Arbeit schauten.

Wie tickt TikTok?

Durch die Pandemie haben sich viele Veranstaltungen ins Netz verlagert. Die Reichweite der Webpanels ist um ein Vielfaches größer, weil sich viele Klassen gleichzeitig zuschalten können, ein klarer Vorteil. Am meisten nachgefragt ist das Thema "Wie tickt TikTok?" mit Anmeldungen von bisher mehr als 150 Schulklassen. BR-Social Media-Expertin Marion Uschold, erklärt darin, wie diese Plattform so erfolgreich werden konnte und warum gerade dort viel manipulierter Inhalt abrufbar ist. Zu allen Online-Veranstaltungen kann man sich immer noch anmelden.

Insbesondere durch den Krieg in der Ukraine hat die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten und Meldungen an Bedeutung gewonnen. Zum kompetenten Umgang mit Desinformation und Propaganda laufen besonders viele Veranstaltungen, auch bundesweit, am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit.

Ist das noch Spaß, oder schon "drüber"?

Medienkompetenz in beide Richtungen zu vermitteln, ist das Ziel. Schließlich ist jeder schnelle Post eine Veröffentlichung. Und wer im Netz Zustimmung bekommen will, sollte unter anderem lustig sein, meinen viele. Nur, was ist (noch) lustig und wo hört der Spaß auf? Was darf Satire? Das ist Thema eines weiteren Online-Panels am Donnerstag den 5. Mai, mit Fernsehmoderatorin Caro Matzko und Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier.

Parallel dazu gehen 35 BR-Kolleginnen und -Kollegen auch wieder direkt in die Klassenzimmer, in ganz Bayern, die ganze Woche über. Die Erfahrung zeigt, dass es vor Ort leichter ist, in tiefen Austausch zu kommen.

Man bekomme auch kleine spontane Reaktionen einzelner Schüler sofort mit und könne flexibler reagieren, auf kleine Lacher und halblaute Bemerkungen genauso, wie auf Körpersprache und unterschwellige Stimmungen, so die oft genannte Begründung. Man sei einfach noch "näher dran".