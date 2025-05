Schülermedientage: Im Austausch mit den Profis

Im Bayern1-Studio stehen rund zehn Schüler der Berufsschule für Fahrzeugtechnik München und löchern Moderatorin Melitta Varlam mit Fragen: "Freuen sich die Leute wirklich, wenn sie im Radio was gewonnen haben? Oder ist das gestellt?" Und, mit Blick auf die vielen Monitore im Raum: "Wo bekommen Sie eigentlich die ganzen Informationen her?"

Melitta Varlam schiebt kurz an den Reglern für den Übergang zwischen zwei Liedern und sagt dann: "Wir arbeiten im Team. Es gibt eine Redakteurin oder einen Redakteur, der oder die die Sendung vorbereitet. Und dann haben wir zum Beispiel Korrespondentinnen und Korrespondenten in Bayern, und auch der ganzen Welt. Wenn beim Konklave heute der Rauch aufsteigt, dann rufen wir in Rom an und machen zum Beispiel einen Livetalk."

Schülermedientage im Rahmen der ARD Aktionstage zur Pressefreiheit

Anlässlich des Tags der Pressefreiheit am 3. Mai veranstaltet der BR derzeit die Schülermedientage. In Webpanels ging es um das Thema Pressefreiheit in den USA, der Türkei und dem Iran - oder um investigative Recherchen in Bayern und Deutschland. Schülerinnen und Schüler konnten ihre Fragen direkt aus dem Klassenzimmer an Journalisten stellen. Die Schülermedientage finden in Kooperation mit der Bayerischen Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit statt.

Klassen aus ganz Bayern bekommen Einblicke

Am Aktionstag "mitmischen! bei den Schülermedientagen" konnten Klassen aus ganz Bayern teilnehmen und bekamen vor Ort einen Einblick in verschiedene Redaktionen, Arbeitsbereiche und Berufe, und sie konnten sich selbst ausprobieren. So übte beispielsweise BR-Sprecher Benedikt Schregle mit den Berufsschülern für Fahrzeugtechnik Dominik, Jan und Martin, wie man eine Nachricht im Radio rüberbringt, dass sie alle verstehen. Man müsse beim Sprechen immer drei Fragen mitdenken: Was erzähle ich? Für wen? Und warum?