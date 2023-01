Schülerinnen Wodka eingeflößt: Barkeeper vor Gericht

Ein Barkeeper soll auf St. Pauli mehreren Schülerinnen aus Weiden i.d.OPf zwangsweise Wodka eingeflößt und die Schulklasse bestohlen haben. Der 45-Jährige muss sich deswegen am Dienstag vor dem Amtsgericht Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Diebstahls verantworten.

Angestellter der Arena sollte Klasse betreuen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Schulklasse aus Weiden am 28. September 2021 eine Lasertag-Arena in Hamburg besucht. Der Angeklagte sei Angestellter der Arena gewesen und habe die zehnte Klasse einer Mädchenrealschule betreuen sollen.

15-Jährige am Hals gepackt und Alkohol in den Mund geschüttet

Im Barbereich habe er mehreren minderjährigen Schülerinnen Alkohol gegen deren Willen eingeflößt. Eine 15-Jährige soll er am Hals gepackt und rund zehn Wodka-Shots in den Mund geschüttet haben. Außerdem entwendete er laut Anklage 385 Euro aus Schließfächern, in denen die Schülerinnen und die Lehrerin ihre Wertsachen eingeschlossen hatten.