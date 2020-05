Schülerinnen und Schüler aus Würzburg kochen am Muttertag

Zum Muttertag hat sich das Matthias Grünewald Gymnasium in Würzburg eine besondere Aktion einfallen lassen: "Die Schulfamilie kocht für ihre Mütter" – Schülerinnen und Schüler sollen selber kochen und ihre Mütter überraschen. Die Rezepte stammen von Köchen aus Würzburger Restaurants.

Rolle der Mütter beim Home Schooling soll besonders gewürdigt werden

Die Schule hat nicht nur anlässlich des anstehenden Muttertags zu dieser Aktion aufgerufen. Wie Direktor Martin Sachse Weinert berichtet, soll die Rolle der Mütter im Rahmen des sogenannten Home Schoolings gewürdigt werden. Die zusätzlichen Belastungen, die damit zusammenhängen, haben die Schule zu dieser Dank-Aktion bewegt.

Die Schülerinnen und Schüler sollen am Muttertag für ihre Mütter kochen – und zwar nach einem Rezept eines in dieser Gegend bekannten und renommierten Kochs. Nach Fertigstellung des Gerichts sollen die Schüler die Ergebnisse fotografieren und an die Schule schicken.

Drei Küchenchefs machen mit

Die Schulleitung hatte sich vorab an einige der besten Köche sowie Restaurants in Würzburg gewandt und um ein Rezept für ein Hauptgericht gebeten. Das Gericht sollte nicht allzu schwer nachzukochen sein und außerdem saisonale und regionale Bezüge haben. Bernhard Reiser, Michael Philipp und Fabian Dasch – drei Küchenchefs von Würzburger Restaurants – kamen der Aufforderung nach und schickten Rezepte ein.