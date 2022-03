Schülerinnen engagieren sich für den Frieden

Schülerinnen des Marien-Gymnasiums Kaufbeuren rufen für Donnerstagabend zu einer Demonstration für den Frieden auf. Sie möchten zusammen mit anderen Jugendlichen und Bürgern eine Lichterkette bilden. Und zwar als Zeichen für ihren "Wunsch nach Frieden, Humanität und Respekt", wie die Schülerinnen sagen.

Ziel: Respekt, nicht polarisieren

Eine besondere Einladung geht an die russisch- und ukrainischstämmigen Familien in Kaufbeuren, Neugablonz und Umgebung. Im Gespräch mit dem BR betonten die Organisatorinnen, es gehe ihnen darum, zusammenzuführen und nicht zu polarisieren oder sich auf eine Seite zu stellen. Zur Friedensdemo können auch Schilder und Fahnen mitgebracht werden – die Botschaften müssen aber das Ziel des friedlichen Zusammenlebens der Völker zum Inhalt haben, heißt es von den Organisatorinnen.

Zum Artikel: So integriert eine Schule Geflüchtete in den Unterricht

Wie über den Krieg reden?

Ihnen ist es außerdem wichtig, miteinander zu reden. "Viele an unserer Schule stammen aus Russland. Man muss sich mit ihnen austauschen: Was stimmt? Was stimmt nicht? Ich denke, man muss jedem zuhören und andere Meinungen akzeptieren", sagen die beiden Wertebotschafterinnen.

Wertebotschafter an Schulen gibt es in allen Regierungsbezirken

Wertebotschafter sind Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule für bestimmte Werte wie Humanität und Frieden einsetzen und dafür werben. Die Wertebotschafter werden seit dem Schuljahr 2018/19 in allen Regierungsbezirken ausgebildet. Sie gehen z.B. gegen Mobbing vor, haben aber auch während der Pandemie für ältere Menschen eingekauft.