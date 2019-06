Noch immer wird die seit Mittwoch in Neustadt a.d. Waldnaab verschwundene Berufsschülerin Zarina Brandl aus Weiden vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ging die Suche nach der 16-Jährigen auch am Freitag weiter – bislang allerdings erfolglos.

Noch keine Spur von der Schülerin

Am Freitag suchten mehr als 50 Beamte der Weidener Polizei und Bereitschaftspolizisten im Stadtgebiet von Neustadt a.d. Waldnaab nach der Schülerin. Auch ein angrenzendes Waldstück sei durchgekämmt worden. Bereits am Donnerstag hatten Einsatzkräfte der Wasserwacht und Feuerwehr die Waldnaab zwischen Neustadt a.d. Waldnaab und Weiden mit Booten und einer Drohne nach der Schülerin abgesucht. Bei der Suche kam laut Polizei auch ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel zum Einsatz.

Polizei ermittelt im sozialen Umfeld der Schülerin

Die Polizei ermittelt derzeit außerdem im sozialen Umfeld der Vermissten. Sollten sich daraus neue Hinweise ergeben, will die Polizei weitere Suchmaßnahmen durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vermisste war am Mittwoch kurz vor 13:00 Uhr zuletzt an der staatlichen Berufsschule Neustadt a.d. Waldnaab gesehen worden. Dort hatte sie vormittags noch den Unterricht besucht. Nach Schulschluss war sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

So sieht die Vermisste aus

Die Polizei beschreibt das Mädchen wie folgt: Zarina Brandl ist etwa 177 Zentimeter groß und rund 80 Kilo schwer. Sie hat dunkelbraunes bis schwarzes, kurzes und leicht lockiges Haar. Sie trug laut Polizei einen schwarz-violetten Rucksack, hatte eine schwarze Hose und ein grünes T-Shirt an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel. 0961/401-321).