Schülerin mit Waffe bedroht: Gesuchter hinter Sofa gefunden

Bei dem Mann, den die Polizei am Montagabend zufällig in einer Wohnung in Kulmbach schlafend hinter einem Sofa gefunden hat, handelt es sich um einen dringend Tatverdächtigen. Wie die Polizei mitteilt, steht der 32-Jährige unter Verdacht, am 13. November im Kulmbacher Gasfabrikgäßchen mit einer Schreckschusspistole auf eine Schülerin geschossen zu haben.

Trotz intensiver Fahndung konnte der Mann zunächst nicht gefunden werden. Wie es jetzt von der Polizei heißt, handle es sich bei dem Verdächtigen um einen polizeibekannten Mann ohne festen Wohnsitz.

Schreckschusspistole im Garten vergraben

Als die Beamten am Montag wegen eines Streits in eine Kulmbacher Wohnung gerufen wurden, entdeckten sie den Gesuchten der dort zu Besuch war - betrunken und schlafend hinter einem Sofa liegend. Den Polizeibesuch habe er gar nicht mitbekommen. Die Polizisten erkannten ihn und legten ihm Handschellen an, bevor sie ihn weckten. Wie der Dienststellenleiter der Kulmbacher Polizei dem BR auf Anfrage mitteilte, habe der Mann bei seiner Festnahme die gleiche Kleidung getragen wie beim Schusswaffengebrauch zehn Tage zuvor.

Die Schreckschusspistole fanden die Ermittler wenige Meter von der Wohnung entfernt im Garten vergraben. Weil der Mann wegen früherer Delikte nur zur Bewährung auf freiem Fuß war, befinde er sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.