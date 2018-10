Schülerin missbraucht: Pensionierter Lehrer muss ins Gefängnis

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der ehemalige Studiendirektor am Gymnasium in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) hatte zwischen Dezember 2015 und Oktober 2016 eine anfangs 16-jährige Schülerin in neun Fällen zu sexuellen Handlungen und oralem Sex genötigt. Die Begründung des Urteils war aus Gründen des Opferschutzes nicht öffentlich, ebenso wie die vorherige Verhandlung.