Schüleraustausch - ein Auslaufmodell?

Um ganze zehn Prozent ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an Schüleraustauschen teilnehmen, in den vergangenen fünf Jahren gesunken. Von 2013/14 mit rund 34.000 auf 30.500 im vergangenen Schuljahr, so das Kultusministerium. Belegbare Gründe gibt es nicht – dafür verschiedene Erklärungen.

Straffer Zeitplan durch G8

Eine ist: Für Schulen ist es immer schwieriger, Partnerschulen zu finden. So wollen etwa in Großbritannien immer weniger Schüler Deutsch lernen.

Darüber hinaus sieht der bayerische Kultusminister Michael Piazolo auch strukturelle Ursachen.

"Ein Grund könnte auch das achtjährige Gymnasium sein, wo einfach ein bisschen weniger Zeit dafür war. Jetzt haben wir das neunjährige, da ist insbesondere die elfte Klasse vorgesehen dafür, dass sie Raum gibt für solchen Schüleraustausch." Michael Piazolo, Bayerischer Kultusminister

Teure Austausche für die Eltern

Am Münchner Gisela Gymnasium organisieren Carolin Erhard und Marc Unger die Schüleraustausche. Ein weiterer Grund für die rückläufigen Teilnehmerzahlen bayerischer Schüler könnten auch die zum Teil hohen Kosten sein, vermuten die beiden: Für eine Woche London zum Beispiel müssten die Eltern 500 Euro zahlen.

Aber Erhard und Unger haben noch eine weitere Erklärung: Die Vorbereitung eines Schüleraustauschs sei extrem aufwendig. Wer am Gisela Gymnasium dafür zuständig ist, muss pro Woche eine Stunde weniger unterrichten. Weil Erhard und Unger aber zu zweit sind, müssen sie sich diese eine Stunde teilen. Da das organisatorisch unmöglich ist, wechseln sie sich pro Schuljahr ab. "Für die Organisation, Zettel austeilen, E-Mails schreiben, sich ein Programm überlegen, Flüge buchen – da langt eine Stunde manchmal nicht," sagt Erhard.

Ihr Kollege Marc Unger meint deshalb: "Die Alternative wäre, dass wir weniger anbieten. Das wäre aber auch nicht im Sinne der Schüler und Schule. Und eine großzügigere Unterstützung wäre unser Wunsch."

Rinderspacher fordert Entschlackung der Lehrpläne

Unterstützung bekommen sie von Markus Rinderspacher, dem europapolitischen Sprecher der SPD. Er fordert größere Anstrengungen der Staatsregierung, um wieder mehr Schüleraustausch-Programme auf den Weg zu bringen. Das Geld sei gut angelegt. Nämlich in die "Zukunft eines friedlichen und vorurteilsfreien Zusammenlebens."

Auch das Kultusministerium möchte wieder mehr jungen Menschen einen Austausch ermöglichen. Minister Piazolo kündigte an, zu prüfen, ob er mehr Geld für Austausch-Programme zur Verfügung stellen kann.