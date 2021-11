Schülerausstellung dokumentiert jüdisches Leben in Miltenberg

44 Stolpersteine, die an deportierte und ermordete Jüdinnen und Juden erinnern sollen, liegen in der Kreisstadt Miltenberg. Jetzt hat die Johannes-Hartung-Realschule diese Stolpersteine durch eine audiovisuelle Ausstellung ergänzt. "Den Juden in Miltenberg ein Gesicht UND eine Stimme geben" heißt sie. Die Ausstellung ist seit Samstag eine Woche lang im Alten Rathaus in Miltenberg zu erleben. 40 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 2020 und 2021 haben dafür den Hintergrund der Opfer recherchiert, Sachtexte oder fiktive Monologe geschrieben und diese vertont. "Die Schüler haben diese Personen der Geschichte wieder erlebbar gemacht und so eine Brücke in die Vergangenheit geschlagen", sagte Manfred Wedl, stellvertretender Schulleiter, bei der Ausstellungseröffnung.

Stolpersteine als Anstoß

Begonnen hat alles 2018, als in Miltenberg die letzten der bisher 44 Stolpersteine verlegt wurden. Geschichtslehrerin Veronika Repp stellte damals fest, dass es zu den jüdischen Opfern unterschiedlich viele Informationen gab: "Von manchen Personen gab es kein Foto, von anderen war die Datenmenge riesig." Das wollten sie und ihre damalige zehnte Klasse ändern und so recherchierten sie in unterschiedlichen Datenbanken. Nach mehreren Jahren Arbeit sind – unterbrochen durch mehrere Coronapausen – 19 Audiodateien entstanden.

Altstadt nachgebaut

Diese Audiodateien sind das Herzstück der Ausstellung. Auf einer großen Karte haben die Schülerinnen und Schüler die damalige Altstadt nachgebaut. Dort wurden die Fotos und Stolpersteine der jeweiligen Personen in die Karte eingefügt. Über QR-Codes gelangen die Besucher zu der jeweils passenden Audiodatei. Vertont haben die Abschlussklassen 2020 und 2021 nicht nur Sachinformationen zu den Miltenberger Juden, sondern auch imaginäre Monologe. Diese formulierten Gedanken, etwa nach der Reichspogromnacht oder kurz vor der Deportation, machen die Opfer für die Besucher der Ausstellung greifbarer.

Landespreis des Bayerischen Kultusministeriums

"Ich konnte mich während der Recherche gut in die verfolgten und später ermordeten Familien hineinversetzen", erklärt Schülerin Luisa Kirchner. Ihre Lehrerin Veronika Repp bestätigt das: "Das ging uns wirklich nahe, uns über mehreren Wochen mit einer Familie und deren Schicksal zu beschäftigen." Die Lehrerin wollte mit dem Projekt auch ein Zeichen für Vielfalt und gegen Antisemitismus setzen.

Das haben sie und ihre 40 Schülerinnen und Schüler erreicht: Im vergangenen Sommer erhielt das Projekt den zweiten Landespreis für Realschulen beim Wettbewerb "Erinnerungszeichen" des Bayerischen Kultusministeriums. Zu sehen ist die Ausstellung im Miltenberger Rathaus noch bis einschließlich Samstag (20.11.2021) - täglich von 14 bis 17 Uhr. Morgens ist die Ausstellung ausschließlich für Schulklassen offen. Der Eintritt ist frei.