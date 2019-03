Schüler verlegen Stolpersteine in Aschaffenburg

Schüler des Aschaffenburger Dalberg Gymnasiums haben gemeinsam mit den Schülern aus Israel eine App entwickelt, mit der die Nutzer bei einem Rundgang durch die Stadt mehr über das Schicksal der Menschen "hinter den Steinen" erfahren können. Die Schülerinnen und Schüler haben diesmal schon vor der Verlegung Biografien recherchiert und in die App eingepflegt. In Aschaffenburg gibt es bereits mehr als 100 Stolpersteine.

Hier werden die Stolpersteine verlegt

Am Samstag werden die 16 neuen Stolpersteine an drei Stellen in der Aschaffenburger Innenstadt verlegt, genau vor den Häusern, in denen die Verschleppten und Ermordeten zuletzt gelebt haben. Die Verlegungen beginnen um 14.00 Uhr vor dem Haus Herstallstraße 12, wo vier Steine für Rosa und David Löbenberg sowie Elsa und Karl Sternheimer verlegt werden, die 1940 beziehungsweise 1942 von hier aus deportiert wurden. Weitere Steine werden in der Herstallstraße 30 und 32, sowie in der Elisenstraße 16 verlegt. Bei der Stolpersteinverlegung wird auch Bayerns Antisemitismus- Beauftragter, Ludwig Spaenle, anwesend sein.