Schüler treffen Mittelalter - Historischer Markt in Oettingen

Über tausend Kinder wuseln über den Historischen Markt in Oettingen. Extra für die Schüler aus umliegenden Schulen ist der Markt schon geöffnet. Alte Handwerkstechniken können sich sich hier anschauen - und ausprobieren.

Heißes Eisen schmieden

Neugierig stehen die Kinder um Schmied Simon herum. Er erklärt ihnen sein altes Handwerk und dann dürfen die Kinder selber aktiv werden. Die Viertklässerlerin Isabella nimmt den schweren Hammer in die Hand, bekommt von Schmied Simon noch mal gezeigt, wie sie ihn am besten hält und dann geht es los: Immer abwechselnd schlagen der Schmied und die Schülerin auf das heiße Eisenstück auf dem Ambos ein.

Schmieden ist harte Arbeit

Nach mehreren Schlägen ist es soweit: Aus dem flachen Stück Metall ist eine Spitze geworden. Vor allem der schwere Hammer machte der Schülerin zu schaffen und sie hatte auch Respekt vor dem glühend roten Eisen, auf das sie einschlagen sollte. Schmied Simon, der im normalen Leben Schlossermeister ist, ist aber sehr zufrieden mit ihrer Arbeit: "Super, perfekt. Die Kinder machen das Klasse."

Mittelalterfest in der gesamten Altstadt

Für die Besucher öffnet der Historische Markt am Abend. Bis Sonntag erwarten die Veranstalter tausende Besucher. Die gesamte Altstadt in Oettingen wird dabei zum Markt- und Festplatz. Im fürstlichen Hofgarten mit Naturbühne gibt es Ritterturniere. Abends können sich die Besucher auf mehreren Bühnen in der Stadt Bands anhören und Feuershows erleben. Darsteller zeigen das Leben aus unterschiedlichen Epochen, von den Wikingern bis in die Zeit des 30-jährigen Kriegs.

60 verschiedene Handwerksberufe präsentieren sich

Der Historische Markt in Oettingen ist bekannt für die möglichst authentische Darstellung von altem Handwerk. Mehr als 60 verschiedene Handwerksberufe können laut Veranstalter live erlebt werden. Darunter sind Papierschöpfer, Schmiede und Münzpräger.