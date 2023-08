Schüler sollen Gesangbücher in Kirche angezündet haben

Fahndungserfolg der Polizei im Zusammenhang mit kleineren Bränden und wiederholten Sachbeschädigungen in der katholischen Kirche Sankt Heinrich in München-Sendling: Laut Polizei gelang es dem Kommissariat 13 nach intensiven Ermittlungen, die Verursacher der Vandalismus-Schäden zu identifizieren: Es handle sich um eine Gruppe von vier Jungen zwischen 11 und 12 Jahren. Aufgrund ihres Alters seien sie jedoch strafunmündig.

Gesangbücher angezündet, Kerzen und Kreuz umgeworfen, uriniert

Am Mittwochnachmittag, den 22. Februar, hatten in der katholischen Pfarrkirche St. Heinrich im Stadtteil Untersendling auf einem Tisch mehrere Gesangsbücher gebrannt. Eine Frau bemerkte das Feuer und löschte die Flammen zusammen mit einer Angestellten der Kirchengemeinde. Zudem waren mehrere Kerzen umgeworfen worden, darunter die große Osterkerze, die dadurch zerbrach. Auch das Altarkreuz lag auf dem Boden. Auf die Gesangsbücher am Boden war sogar uriniert worden. Der Sachschaden betrug mehrere hundert Euro. Bis Juli kam es wiederholt zu weiteren Vorfällen. Kircheninventar wurde umgeworfen oder in Unordnung gebracht. Die Sachschäden seien dabei aber nicht nennenswert gewesen, so die Polizei.

Polizei wertet Vandalismus als "Streiche"

Jetzt konnte die Kriminalkommission vier Jungen zwischen 11 und 12 Jahren als Tatverdächtige ermitteln. Die Schüler wohnen im Umkreis der Kirche, haben aber laut Polizei keinerlei Bezug zu der Pfarrgemeinde. Ein religiöses Motiv für die Verwüstungen schlossen die Ermittler aus, sie werten die Sachbeschädigungen als "Streiche" von Kindern. Weil die Beschuldigten noch nicht 14 Jahre alt sind, gelten sie vor dem Gesetz als strafunmündig, können also nicht belangt werden. Es habe aber Gespräche mit den Jungen und ihren Familien gegeben, so ein Sprecher des Präsidiums.

Mit Informationen der KNA.