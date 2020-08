Schüler schreiben Kinder-Kulturführer für Marktoberdorf

Sommer in der Stadt, Ferien in Marktoberdorf. Kinder spielen am Brunnen, Jugendliche schlecken gemütlich ein Eis. Etwas abseits am Marktplatz steht eine Gruppe, die sich die Gebäude näher anschaut – darunter sind Dominik und Thomas. Die 16-Jährigen sind zwei der neuen Marktoberdorfer Heimatscouts.

Projekt von Kindern für Kinder

Die Jungs interessieren sich für die Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt und hoffen auch, dass Marktoberdorf nun ein bisschen bekannter wird.

Gemeinsam mit Kursleiter Christoph Thoma sind sie losgezogen und haben recherchiert, fotografiert, ausgewertet - und dann Texte verfasst. Vorerst haben sie 22 Sehenswürdigkeiten besucht. Es ist ein Projekt von Kindern für Kinder, sagt Thomas.

Marktoberdorf hat viele Sehenswürdigkeiten

Besonders auf dem Marktoberdorfer Marktplatz lohnt es sich, länger stehen zu bleiben, empfehlen Thomas und Dominik. Am Alten Rathaus zeigen sie den ehemaligen Kurfürsten Clemens Wenzeslaus, der oben im Schloss gewohnt hat. Heute ist dort eine Musikakademie.

Thomas gefällt die Frauenkapelle am besten, in der jedes Jahr der Schulgottesdienst stattfindet.

Für Kinder und Erwachsene ...

Monika Schubert von der Theaterschule Mobilé betreut vor allem die jüngeren Heimatscouts. Sie sagt, dass der Kinderkulturführer nicht nur für Kinder ist, sondern auch lohnenswert für Erwachsene, Einheimische wie Urlauber.

"Kinder schauen anders und Kinder formulieren anders. Erwachsene schauen meist auf den Boden, Kinder schauen in die Luft. Und schon sind da die Unterschiede - ob ich einen Hausgiebel anschau, oder ob ich nur aufs Pflaster schau, um nicht zu stolpern." Monika Schubert, Marktoberdorf

... Einheimische und Urlauber

Auch Monika Schubert als gebürtige Marktoberdorferin hat noch viel dazugelernt. Wer neugierig ist und neugierig bleibt, der geht mit offenen Augen durchs Leben, sagt sie.

Und Dominik hat der Marktoberdorfer Atombunker aus dem Kalten Krieg so fasziniert, dass er sich in den ersten Ferientagen mit dem Zweiten Weltkrieg sowie mit Dachau und Auschwitz beschäftigen will.