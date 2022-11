Schüler reanimiert Frau: Das sind die Erste-Hilfe-Basics

Zehn Erste-Hilfe-Tipps des Deutschen Roten Kreuzes

Überblick schaffen! Verschaffen Sie sich zuerst einen Überblick. Wie viele Menschen sind verletzt? Wer braucht meine Hilfe zuerst? Bleiben Sie ruhig, handeln Sie überlegt und beherzt.

Raus aus der Gefahrenzone! Bringen Sie die Betroffenen aus der Gefahrenzone, aus dem Wasser oder von der Straße. Sichern Sie die Unfallstelle ab, zum Beispiel mit einem Warndreieck.

Notruf 112 absetzen! Dabei sollten Sie immer die die fünf "Ws" des Notrufs beachten: Wo? Was? Wie viele? Welche? Warten! Das letzte W bedeutet, dass man eventuelle Rückfragen der Notrufleitstelle abwarten sollte.

Ansprechen und zuhören! Stellen Sie sich dem Verletzten vor, sagen Sie, dass Sie helfen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bleiben werden. Erklären Sie immer, was Sie gleich tun werden (Beispiel: "Ich verbinde jetzt Ihre Wunde."). Nehmen Sie den Betroffenen ernst. Hören Sie zu, beachten Sie seine Wünsche.

Atemkontrolle! Überprüfen Sie bei Personen, die nicht auf Anfassen oder Ansprechen reagieren, die Atmung. Schauen Sie, ob der Brustkorb sich hebt, prüfen Sie, ob Atemgeräusche hörbar oder spürbar sind. Möglicherweise kann es hilfreich sein, den Kopf in den Nacken zu beugen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine normale Atmung vorhanden ist, beginnen Sie unverzüglich mit der Wiederbelebung.

Bei Bewusstlosigkeit: Stabile Seitenlage! Betroffene, die normal atmen, aber nicht auf Ansprache reagieren, kommen in die Stabile Seitenlage. Knien Sie sich dazu neben den Betroffenen und strecken Sie dessen Beine. Winkeln Sie den Ihnen nahen Arm nach oben an und legen Sie ihn neben den Kopf (die Handfläche zeigt nach oben). Greifen Sie den Ihnen fernen Arm am Handgelenk und kreuzen Sie ihn vor der Brust des Betroffenen. Legen Sie die Hand des Bewusstlosen an seine Wange und halten Sie den Arm in dieser Position.

Greifen Sie an das Ihnen ferne Bein, beugen Sie es und ziehen Sie den Bewusstlosen zu sich herüber. Richten Sie das nun oben liegende Bein so aus, dass der Oberschenkel im rechten Winkel zur Hüfte liegt.

Überstrecken Sie den Hals des Betroffenen, um die Atemwege frei zu machen, und öffnen Sie leicht dessen Mund. Richten Sie die unter der Wange liegende Hand so aus, dass der Kopf überstreckt bleibt. Rufen Sie den Notarzt, wenn noch nicht geschehen.