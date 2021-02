Schüler protestieren in Augsburg für Chancengleichheit

Zwischen 130 und 200 Schülerinnen und Schüler von Fach- und Berufsoberschulen, die in diesem Jahr ihr Abitur machen, haben heute in Augsburg protestiert, und zwar vor der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule in Südbayern. Sie forderten vom Bayerischen Kultusministerium Chancengleichheit und ein an die Corona-Umstände angepasstes Abitur. Ihre Forderungen übergaben sie an den Ministerialbeauftragten Dietmar Bauer.

Schüler kritisieren die viele Prüfungen

Die Schülerinnen und Schüler kritisierten, dass im zweiten Halbjahr die Abiturientinnen und Abiturienten der FOS/BOS eine "enorme Anzahl an Leistungsnachweisen in kürzester Zeit" erbringen müssten. Das führe im Zusammenhang mit weiteren Beeinträchtigungen wie dem Hybrid-Unterricht und der Streichung der Faschingsferien, "die eigentlich der Erholung und Vorbereitung auf die Klausuren dienen sollten", zu einem "unverhältnismäßigen Abschluss", wie es in einer Mitteilung der Schüler heißt.

Schülerin Lara Roth von der FOS Neusäß betonte, dass es auch für andere Schularten nicht leicht sei, es gehe ihr nicht um Kritik an anderen Schularten, sondern darum, "Entscheidungen anzuzweifeln". Der Schülersprecher der BOS Neusäß, Simon Mayer, forderte außerdem eine größere Transparenz vom Kultusministerium gegenüber den Fach- und Berufsoberschulen. Auch Schülerinnen und Schüler von Fach- und Berufsoberschulen aus Friedberg, Landsberg, Augsburg und München nahmen an der Aktion teil.

Kultusministerium verweist die Schüler an die Schulen

Ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums teilte auf BR-Anfrage mit, dass der Vergleich zwischen Gymnasium und FOS/BOS nicht immer möglich sei. Die Prüfungen am Gymnasium seien früher, die an FOS/BOS später. Diese Schülerinnen und Schüler hätten also mehr Vorbereitungszeit. Grundsätzlich wies das Kultusministerium darauf hin, dass es faire Bedingungen für Schülerinnen und Schüler aller Schularten wolle und betonte, dass die jeweiligen Schulen über die Leistungserhebungen, von Schulaufgaben abgesehen, entscheiden.

Ministerialbeauftragter sieht keine Ungleichbehandlung

Der Ministerialbeauftragte für die Berufliche Oberschule in Südbayern, Dietmar Bauer, sagte, dass es zahlreiche Erleichterungen gebe, etwa Ersatzprüfungen, die die Schülerinnen und Schüler bekämen. Dass die Situation nicht leicht sei, sondern eine große Herausforderung, sei ihm völlig klar. Eine Ungleichbehandlung sehe er aber nicht. Weil sie sich gegenüber Gymnasiasten benachteiligt fühlen, hatten Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Neusäß am Montag (08.02.21) zum Streik aufgerufen und wollten seitdem nur noch online am Unterricht teilnehmen.