Schüler-Projekt: Nürnberger Prozesse als Graffiti-Kunst

Industrieller Massenmord, Terror, Versklavung. Es sind unvorstellbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit, mit denen die NS-Zeit verbunden ist. Noch während des Zweiten Weltkriegs kündigten die Alliierten die Bestrafung deutscher Kriegsverbrecher an. Wenige Monate nach der Befreiung Deutschlands starteten im November 1945 die Nürnberger Prozesse, angeklagt waren führende Repräsentanten des NS-Staats.

Verarbeitung der Themen Krieg, Gewalt und Justiz

75 Jahre nach Beginn der Nürnberger Prozesse haben sich zehn Schülerinnen und Schüler der Scharrer Mittelschule in Nürnberg mit den Fragen beschäftigt, wie aktuell die Thematik der Nürnberger Prozesse heute noch ist und was sie persönlich für die Jugendlichen bedeutet. In einem Workshop mit dem Künstler Carlos Lorente von der Graffiti-Akademie Style Scouts wurden die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in Graffitis "übersetzt" und auf Leinwände gesprüht. Eigentlich sollte die Ausstellung "Gesprayt" mit den Kunstwerken schon im November 2020 gezeigt werden. Wegen Corona konnte die Ausstellung allerdings erst heute im Projektraum Cube 600 beim Nürnberger Justizpalast eröffnet werden. Mit den Kunstwerken verarbeiteten die Schüler die Themen Krieg, Gewalt und Justiz.

"Krass, was Rechtsextremismus damals verursacht hat"

Einer der Schüler ist Kuzey Uyar. Der 17-Järhige hat sein Graffiti "Kooperation" genannt. Darauf zu sehen sind vier Hände, die einen Kreis bilden. Die Hände sollen die vier Siegermächte symbolisieren. Für Uyar war es das erste Mal, dass er sich mit dem Thema Nürnberger Prozesse und NS-Verbrechen auseinandergesetzt hat. "Wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, wie krass das eigentlich war, wie viele Menschen damals gestorben sind und was der Rechtsextremismus damals alles verursacht hat", erzählt der Schüler im BR-Gespräch.

Graffiti-Projekt als alternative Unterrichtsform

Dass sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema künstlerisch auseinandersetzen ist das Ziel des Projekts gewesen, erläutert Jan Rauch, verantwortlicher Lehrer der Scharrer-Schule. Dadurch sei eine vollkommen andere Herangehensweise an solch sensible Themen möglich gewesen, meint der 37-jährige Pädagoge. Denn viele seiner Schülerinnen und Schüler hätten Migrationserfahrung und würden Ausgrenzung teils selbst im Alltag erleben. Rauch konnte während des Workshops erleben, dass sich die Jugendlichen "wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, das auch an sich rangelassen und Themen auch für sich vereinnahmt und entdeckt haben."

Künstler Carlos Lorente unterstützte Jugendliche

Ganz entscheidend für das Projekt war der Künstler Carlos Lorente von der Graffiti-Akademie Style Scouts. In dem mehrtägigen Workshop unterstützte der gelernte Mediengestalter und frühere Kunstlehrer die Nachwuchs-Künstler beim Ausarbeiten und Umsetzen ihrer Ideen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen konnten so in Graffitis "übersetzt" und auf Leinwände gesprüht werden. "Ich finde, dass es ein sehr komplexes Thema war und dementsprechend auch Hut ab, dass sie das so gut gelöst haben", bilanziert Lorente stolz.

Schüler will mit Graffiti Zeichen setzen

Begleitet hat Lorente auch das Werk von Schüler Eldin Mustafalic. Das Graffito zeigt eine Pistole und einen Totenkopf mit Stahlhelm vor einer Karte des damaligen Großdeutschlands. Das Gemälde nannte er "Crime de guerre", Kriegsverbrechen. Es soll den mörderischen Angriffskrieg auf Polen im September 1939 symbolisieren. Dem 15-Jährigen ist es wichtig, auch heute Stellung zu beziehen, gegen Rassismus und Ausgrenzung. "Wir haben eine Gesellschaft, in der Menschen aus vielen Ländern und Kulturen zusammenleben. Und wenn jemand hierherkommt, soll er sich auch wohl und nicht ausgegrenzt fühlen", erzählt Mustafalic im BR-Gespräch.

Ausstellung "Gesprayt" geht bis zum 17. Februar

Neben den Graffitis zum NS-Kriegsverbrecherprozess sind auch eine Filmdokumentation und Interviews zum Projekt und seiner Entstehung zu sehen. Das Cube 600 in der Fürtherstraße 104 hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – dienstags ist der Ausstellungsraum geschlossen. Noch bis zum 17. Februar ist die Ausstellung zu sehen, der Eintritt ist kostenlos. Für das Projekt wurde die Scharrer-Mittelschule im Wettbewerb "Erinnerungszeichen" des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in der Rubrik Mittelschulen mit dem 1. Hauptpreis ausgezeichnet. "Gesprayt" ist eine Kooperation des Memoriums Nürnberger Prozesse mit der Scharrer-Schule und Künstler Lorente.