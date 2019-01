Schüler planen Großdemo für Umweltschutz in Deggendorf

In Absprache mit der Schulleitung planen Schülerinnen und Schüler in Deggendorf am Mittwochnachmittag außerhalb der Unterrichts-Kernzeiten eine Protestaktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Die Initiative zu der geplanten Großdemo kommt von der Schülermitverwaltung des Comenius Gymnasiums.

Demo für mehr Klima- und Umweltschutz

Unter dem Motto "Save our planet – every day for future", also "Rettet unseren Planeten – jeden Tag für die Zukunft", wollen die Schüler ab 14 Uhr auf dem Oberen Stadtplatz demonstrieren. Einige hatten sich bereits an den FridaysForFuture-Aktionen während des Unterrichts in Deggendorf beteiligt.

Johannes Hunger, einer der Initiatoren, im BR-Interview:

"Wir wollen aufmerksam auf den Umweltschutz machen und deswegen machen wir das auch mittwochs und nicht Freitag, weil es um Umweltschutz geht und nicht um Schuleschwänzen." Johannes Hunger, Initiator der Aktion

Schülerinnen und Schüler auch bei "jetzt red i" vertreten

Neben den Schülern sind auch Eltern und andere Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen. Eine Delegation der protestierenden Schülerinnen und Schüler wird auch heute Abend in der “Jetzt red i“-Sendung im BR Fernsehen aus Deggendorf dabei sein. Das Motto: "Schülerstreiks für den Klimaschutz – Verpennt die Politik unsere Zukunft?"