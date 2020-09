29.09.2020, 12:59 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Schüler mit Waffe - Polizeieinsatz an Mittelschule Ergoldsbach

An der Mittelschule Ergoldsbach im Kreis Landshut kam es am Vormittag zu einem Polizeieinsatz. Es gab offenbar Hinweise, dass ein Schüler mit einer Waffe an der Schule sei. Dies habe sich laut Polizei nicht bestätigt.