Schüler in Regensburg positiv auf Corona getestet

An der Regensburger St. Wolfgangs-Mittelschule gibt es einen Corona-Fall - ein Schüler der 9. Jahrgangsstufe ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Gesundheitsamt dem BR bestätigte. Der betroffene Schüler sowie seine Familie befinden sich in häuslicher Isolierung, so eine Sprecherin.

Klasse in Quarantäne

Die gesamte Schulklasse des Schülers wurde nach Bekanntwerden des Falls unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind davon elf Schülerinnen und Schüler und die Lehrer der Klasse. Der Unterricht an der St. Wolfgang-Mittelschule findet derzeit nur bei halber Klassenstärke in sogenannten Lerngruppen statt.

Der Schüler war zuletzt am vergangenen Mittwoch im Unterricht. Am Freitag wurde der Schüler auf Corona getestet, am Montag gab es dann das positive Testergebnis. Zu diesem Zeitpunkt sei der Schüler laut Gesundheitsamt symptomfrei gewesen.

Kein Kontakt zwischen einzelnen Klassen

Der Lehrbetrieb an der St. Wolfgang-Mittelschule findet derweil weiter statt. Bedenken seitens des Gesundheitsamts dafür gibt es keine. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz an der Mittelschule seien solide: Eine Vermischung der Schulklassen und damit potenzielle Ansteckung von Schülern anderer Schulklassen sei unwahrscheinlich.

Im Schulgebäude und auf dem Pausenhof gäbe es durch strenge Kontrollen keinen Kontakt zwischen den einzelnen Schulklassen.

Alle Lehrkräfte wurden informiert, die dann entsprechend in den anderen Klassen auf Nachfragen reagieren können. Einzelne Anfragen der Eltern wurden von der Schulleitung persönlich beantwortet. Auch das Schulamt wurde informiert.