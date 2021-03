Schüler in Nürnberg und Fürth müssen ab Montag zu Hause lernen

Kommende Woche müssen alle Schüler in Nürnberg wieder in den Distanzunterricht zurückkehren. Kitas wechseln in den Notbetrieb. Ausgenommen sind nur Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen. Das hat die Stadt Nürnberg mitgeteilt. Weil der Inzidenzwert in Nürnberg am Freitag (12.3.21) nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 100,3 lag, gilt diese Regelung von Montag, 15. bis Freitag, 19. März.

"Die geltende Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gibt uns keinen Spielraum. Liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert am Freitag über 100, müssen Schulen zum Distanzunterricht zurückkehren und Kitas in den Notbetrieb wechseln." Britta Walthelm, Gesundheitsreferentin Nürnberg

In Fürth bleiben die Schulen weiterhin zu

In Fürth sind die Schulen schon seit Mittwoch geschlossen. Lediglich zwei Tage konnten die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenzimmern verbringen, dann zwang sie der hohe Inzidenzwert in der Kleeblattstadt wieder in den Distanzunterricht. Auch im Moment sei der Inzidenzwert zu hoch, als dass die Schulen und Kindertagesstätten wieder öffnen könnten, teilte die Stadt Fürth mit. Er liegt laut RKI heute bei 134,6 pro 100.000 Einwohner.

So wie ihre Kameraden in Nürnberg müssen die Fürther Schüler deshalb von Montag bis Freitag kommender Woche zu Hause lernen. Ausgenommen sind Abschlussklassen. Sie können in der Schule lernen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Ansonsten müssen sie in den Wechselunterricht.

Auch Kitas sind in Fürth geschlossen, Notbetreuung ist möglich

Auch Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und organisierte Spielgruppen für Kinder sind geschlossen. Notbetreuungen seien aber im Rahmen der geltenden Regelungen möglich, so die Stadt Fürth.

Entscheidung über Schulöffnung fällt immer freitags

Ob Schulen und Kitas in Nürnberg und Fürth wieder öffnen dürfen, wird am kommenden Freitag erneut entschieden. Damit Präsenzunterricht möglich ist, muss der Inzidenzwert unter 100 sinken. Entscheidend sind die Werte des RKI.