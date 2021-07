Schüler gegen Vandalismus: Graffiti-Aktion in Cham

Auf der Freizeitanlage "Quadfeldmühle" in Cham dürfen sich rund 30 Schülerinnen und Schüler künstlerisch betätigen. Sie sprühen regionale Graffiti-Motive auf eine Betonwand, die die Kreisstadt den Jugendlichen zur Verfügung gestellt hat.

Graffitis auf einer großflächigen Wand, ganz legal

Über 900 Spraydosen in den unterschiedlichsten Farben stehen für die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule in Cham parat. Die rund 30 Jugendlichen besprühen seit heute Morgen eine 14 Meter lange und 4 Meter hohe Betonwand mit Graffiti-Motiven. Ein großes Baugerüst um die Wand sorgt dafür, dass die Jugendlichen sicher sprayen können. Unter der Anleitung von Künstler Jonas Heigl aus Regensburg wird der Wand nach und nach "Leben eingehaucht". Auf der Vorderseite soll der Schriftzug der Stadt Cham aufgesprüht werden und auf der anderen Seite kommt das Motto der aktuellen Sommeraktion der Stadt "Cham blüht auf" an die Wand.

Aktion gegen Vandalismus

Die ganze Aktion ist ein Schulprojekt der Fachoberschule in Cham im Rahmen von Erasmus+. Die Jugendlichen haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Thema Vandalismus beschäftigt. Auch im Landkreis Cham gibt es seit Jahren immer wieder Fälle von Zerstörungswut in öffentlichen und privaten Bereichen. Die Berufliche Oberschule Cham hat das Phänomen Vandalismus genauer untersucht und das Projekt "Youth against Vandalism" ins Leben gerufen. Unterschützt wird die Aktion sogar von der Europäischen Union. Die Projektleiterin und Lehrerin Michaela Schedlbauer hofft, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Cham diese Aktion als Vorbild sehen und selbst Flächen für kreative Sprayer zur Verfügung stellen.

Was passiert mit der Wand nach Aktion?

Die Stadt hat die Boulderwand extra für die Aktion zur Verfügung gestellt, um daraus ein buntes Kunstwerk zu machen. Es soll eigentlich dann so bleiben. Doch die Boulderwand ist laut Chamer Graffiti-Sprayer bekannt in der Szene. Ihrer Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der nächste Künstler an der Wand verewigt.