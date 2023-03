Artikel mit Video-Inhalten

> Schüler geben Senioren Handy- und Computernachhilfe

Schüler und Schülerinnen der Forchheimer Adalbert-Stifter-Schule geben ihr Wissen an ältere Menschen weiter. Freiwillig, neben dem Pflichtunterricht. Die Jugendlichen der 9. Klasse erklären in ihrer Handy-Sprechstunde alles rund um Smartphone & Co.