Schüler experimentieren: Ostbayern unter den besten Tüftlern

Roboter sortiert Legosteine

Den dritten Platz in der Sparte Technik erreichte Matteo Nowinski vom Willibald-Gluck-Gymnasium aus Neumarkt in der Oberpfalz. Er trat mit seinem automatischen Lego-Steine Sortierroboter an. Mit Hilfe einer Steuereinheit, einer Webcam und einer KI sortiert der Roboter verschiedenste LEGO-Steine nach Art, Größe und Farbe und teilt sie auf verschiedene Behälter auf. Damit soll die lästige Arbeit des LEGO-Steine-Sortierens etwas erleichtert werden, sagt er.

Saubere Sache - Entfernung von Mineralöl aus Wasser

Einen Sonderpreis vergab das Staatsministerium für Unterricht und Kultus auch an das beste interdisziplinäre Projekt. Dieser ging an Isabel Sprödhuber, ebenfalls vom Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn. Sie beschäftigte sie sich im Fachbereich Chemie mit der Entfernung von Mineralöl aus dem Wasser.

Lust auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

"Wettbewerbe wie der heutige machen Lust auf die MINT-Fächer und ergänzen wunderbar unsere vielfältigen Angebote zur MINT-Förderung", so Kultusminister Michael Piazolo. "Junge Menschen von klein auf für Naturwissenschaften zu begeistern, ist mir ein echtes Anliegen und auch wichtig, um die Innovationskraft im Freistaat auch künftig zu stärken." Der Minister dankte auch den Lehrkräften, die ihre Schüler zur Teilnahme an "Schüler experimentieren" motiviert und die Projektarbeiten mit Rat und Tat begleitet hätten.