Schüler erweitern Skulpturenpark zum Mauerfall

Bild

In Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) wurde am Samstag an den Jahrestag des Mauerfalls erinnert: Der Skulpturenpark auf dem ehemaligen Todesstreifen wurde nun von 250 Schülern in Zusammenarbeit mit Künstler Herbert "Jimmy" Fell erweitert.

© BR/ Florian Schwegler