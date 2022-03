Schüler erforschen die Atmosphäre - mit eigenem Heliumballon

Lange haben die Schülerinnen und Schüler des Projektseminars im Fachbereich Physik des Carl-von-Linde-Gymnasiums in Kempten auf diesen Tag hin gefiebert. Der Start des Wetterballons musste immer wieder verschoben werden: Entweder spielte das Wetter nicht mit, weil etwa der Wind zu stark war - oder die Pandemie machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Trotz Wetter und Pandemie: Forschungsprojekt durchgezogen

Eigentlich wäre das Seminar des Gymnasiums zum Halbjahreswechsel auch schon beendet gewesen, denn in wenigen Wochen stehen die Abiturprüfungen bevor. Doch den Ballon original verpackt einfach einstauben zu lassen, das wollten die Schüler nicht. Deshalb nutzten sie nun das schöne Wetter und wagten den Versuch: Auf einer Wiese neben der Burgruine in Sulzberg montierten sie das Forschungsobjekt, füllten den 2,5 Meter großen Ballon mit Helium und ließen ihn starten. Alles abgesprochen mit der Flugsicherung und versichert, falls etwas passieren sollte.

"Viel Zeit, Geld und Arbeit"

Die 15 Schüler des P-Seminars fieberten mit, als der Ballon ins Trudeln geriet, sich aber bald wieder fing. Niklas Maier zeigte sich begeistert: "Wir haben da viel Zeit, Geld und Arbeit reingesteckt und unsere Kreation jetzt mal in Action zu sehen, ist einfach ein tolles Gefühl."

1.500 Euro in 20 Kilometer Höhe

Etwa 1.500 Euro sind es, finanziert über Sponsoren, die in den Himmel stiegen und in Richtung Norden davonzogen. In höheren Luftschichten sollte der Ballon wieder Richtung Süden fliegen und irgendwann platzen. Die Kapsel samt Kamera sollte dann an einem Fallschirm zurück auf den Boden schweben.

Mit dem GPS-Tracker auf der Spur der Kapsel

Laut den Berechnungen der Schüler soll die Kapsel im Raum Isny herunterkommen. Lehrer Uli Mayr zeigte sich optimistisch: "Wir hoffen natürlich, dass das so grob stimmt und dass wir nicht ins Lechtal fahren müssen oder sowas." Auf seinem Handy konnte er den Weg des Ballons überwachen: Der GPS-Tracker sendete alle paar Minuten den Standort. "Perfekt, kann so weiterfliegen", erklärte Mayr, "in zwei Stunden wissen mir mehr."

Die Kapsel landete in einem Baum

Zwei Stunden später war klar: Die Kapsel ist nicht bis nach Isny geflogen, sondern kam im Wald am Hauchenberg bei Weitnau wieder herunter. Von einem Wanderparkplatz aus startete die Gruppe die Suche. Mit Hilfe der GPS-Daten fanden sie den geplatzten Ballon ziemlich schnell. Doch bevor sie die Kapsel in den Händen hielten, wartete noch eine große Herausforderung: Die Kapsel hatte sich nämlich in einem Baum verfangen und war nur schwer erreichbar.

Kreative Lösung fürs Problem

Nach mehreren Anläufen gelang es dann. Die ehrgeizigen Jugendlichen schnappten sich einen umgefallenen Baum, stellten diesen wie einen Maibaum auf und rüttelten bis sich die Kapsel aus den Ästen löste. Die Freude bei den Fast-Abiturienten war groß. "Alles super gelaufen, ein bisschen Abenteuer. Es ist einfach toll", sagte Niklas Maier.

Hat die Kamera aufgezeichnet?

Lehrer Mayr hatte zwischenzeitlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass die Schüler sie am selben Tag noch runter bekommen: "Meine Option war, jetzt holen wir morgen den Baumpflücker und zahlen 100 Euro." Die spannende Fragen nach der Landung: Hat die Kamera alles aufgezeichnet?

Wetterdaten und ein weiträumiger Blick über Süddeutschland

Und das hat sie: Aus 20 Kilometern Höhe gibt es tolle Bilder mit Schnee bedeckten Bergen, grünen Tälern und schwarzem Weltraum. Zu sehen ist ein Bereich von Starnberger See bis zum Bodensee, bis weit nach Tirol und in die Schweiz hinein und auch der Schwarzwald ist zu erkennen. Die Schüler wollen daraus noch ein Video schneiden und es online stellen. Auch die gesammelten Wetterdaten wollen sie auswerten - alles in ihrer Freizeit, denn das Seminar ist ja an sich schon vorbei. Aber die Motivation für das P-Seminar, die haben sie noch.