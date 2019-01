Schüler-Demos für Klimaschutz

Die internationale Protestbewegung "FridaysForFuture" verbreitet sich auch in Bayern. Im ganzen Freistaat demonstrieren heute Vormittag Schüler für mehr Klimaschutz. Sie fordern unter anderem einen schnellen Ausstieg aus der Kohle, damit die 2015 in Paris beschlossenen Ziele, die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden können.

Hunderte Teilnehmer in ganz Bayern erwartet

In Augsburg werden 500 Teilnehmer auf dem Rathausplatz erwartet, auch aus anderen Schulen in Schwaben. Auch in Franken wollen Schüler auf die Straße gehen: in Nürnberg, Erlangen, Bayreuth und Würzburg sind Demonstrationen geplant. Am Würzburger Hauptbahnhof zum Beispiel erwartet man bis zu 400 Schüler und Schülerinnen. In Deggendorf wollen die Schüler am Stadtplatz zusammenkommen, um für den Klimaschutz zu protestieren. Die Schüler aus München und Umgebung treffen sich am Geschwister-Scholl-Platz. Die meisten Demonstrationen beginnen um 11 Uhr.

Der Student Benedikt Schürzinger, unter anderem Mitorganisator der Würzburger und Deggendorfer Protestaktion, bringt auf den Punkt, warum die jungen Leute demonstrieren: "Die Zukunft, für die wir lernen sollen, wird mir gerade weggenommen – jeder einzelne Politiker, der im Kultusministerium sitzt, ist mit schuld daran, dass ich einmal Kinder in eine kaputte Welt setzen muss."