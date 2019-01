Schüler-Demo für mehr Umweltschutz in Deggendorf

In Deggendorf sind am Mittwochnachmittag einige hundert Schüler mit Transparenten und Trillerpfeifen für mehr Umwelt- und Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Initiatoren der Demonstration gehören zur Schülermitverwaltung des Comenius-Gymnasiums in Deggendorf und hatten alle Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Deggendorf zu der Großdemonstration aufgerufen.

Protestaktion außerhalb des Unterrichts

Unter dem Motto "Save our planet - every day for future“ ("Rettet unseren Planeten - jeden Tag für die Zukunft") demonstrierten die Schüler auf dem Oberen Stadtplatz für mehr Klima und Umweltschutz. Einige hatten sich bereits an den "Fridays for future"-Aktionen während des Unterrichts in Deggendorf beteiligt. In Absprache mit der Schulleitung planten die Schüler in Deggendorf jetzt außerhalb der Unterrichts-Kernzeiten eine Protestaktion. Johannes Hunger, einer der Initiatoren im BR-Interview:

"Wir wollen aufmerksam machen auf den Umweltschutz und deswegen machen wir das auch mittwochs und nicht Freitag, weil es halt um Umweltschutz geht und nicht um Schuleschwänzen." Johannes Hunger, Demo-Initiator

Neben den Schülern waren auch Eltern und andere Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen. Eine Delegation der protestierenden Schüler wird auch heute Abend in der "Jetzt red i"-Sendung im BR Fernsehen aus Deggendorf dabei sein. Motto "Schülerstreiks für den Klimaschutz - Verpennt die Politik unsere Zukunft?". Beginn der Live-Sendung ist um 20.15 Uhr.