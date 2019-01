"Schubkarrendiebe" in der Oberpfalz unterwegs

Seit Monaten treiben Diebe im Raum Furth im Wald im Landkreis Cham ihr Unwesen. Sie brechen in Garagen oder Schuppen ein und stehlen Werkzeug oder Geräte. Fast 50 Mal ist das in den vergangenen Monaten schon passiert. Betroffen war unter anderem der beschauliche Ort Dieberg: Keine laute Straßen, viel Wald und in nur wenigen Minuten ist man an der tschechischen Grenze. Es könnte alles idyllisch sein, wenn die sogenannten Schubkarrendiebe nicht wären.

Kamera filmt Männer beim Diebstahl

Sabine Breu ist ein Opfer der Diebe. Bei ihr kamen die Täter in der Nacht ins Haus. Ihr Ziel: der Keller. Und bei Nachbarin Sandra Stoiber kamen die Schubkarrendiebe schon drei Mal vorbei. Der Schaden liegt mittlerweile bei mehreren Tausend Euro. Nach dem zweiten Besuch wurde im Schuppen aber eine Kamera installiert, die dann beim dritten Einbruch zwei Männer filmte. Zu sehen ist, wie die Männer das Diebesgut auf eine Schubkarre packen und über die Grenze verschwinden.