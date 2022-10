Schrott oder top – was mit alten Fahrrädern passiert

Luigi Molinari setzt die Akku-Flex an und knackt das Fahrradschloss in ein paar Sekunden. Das geht frappierend schnell. Molinari tut das im städtischen Auftrag: Er arbeitet für die Park & Ride GmbH München. Sie kontrolliert alle Stellplätze im Stadtgebiet auf Radl, die offensichtlich nicht mehr gebraucht werden. Beim ersten Kontrollgang bekommen die eine Banderole mit einer Benachrichtigung. Vier Wochen später rückt Molinari an. Ist die Banderole noch dran, nimmt er das Fahrrad mit – auch, wenn es abgesperrt sein sollte.

Schmaler juristischer Grat

Die Park & Ride entsorgt die Räder im Auftrag der Stadt München – sonst würden nicht mehr benutzte Radl bald die Abstellplätze blockieren. Allein in München sammelt Park & Ride Jahr für Jahr im Schnitt 5.000 Räder ein. Die rechtliche Grundlage ist aber heikel: Denn eigentlich gehören auch alte Fahrräder noch irgendjemandem. Kandidaten für die Abholung haben also nicht nur einen Platten; ihnen fehlt oft der Sattel, die Kette ist verrostet, manche sind auch zugewachsen. Dann gehen Molinari und seine Kollegen davon aus, dass dieses Fahrrad nicht mehr genutzt wird – es wird eine Art Fundsache.

So wie München halten es die meisten bayerischen Kommunen: Regensburg, Bamberg, Landshut, Würzburg – überall dort bekommen auffällige Räder erst einen schriftlichen Hinweis, dann wird abgeholt. Bayreuth, Erlangen und Bamberg lagern die Fahrräder danach noch sechs Monate. Hat sich in dieser Zeit kein Eigentümer gemeldet, wird entweder versteigert oder die Drahtesel werden an gemeinnützige Organisationen zum Recycling abgegeben. In Regensburg, so die Stadt, schwankt die Zahl der sichergestellten Radl jährlich zwischen 50 und 150.

Abtransportiert, aber nicht verschwunden

Dass es in München so viel mehr sind, hat auch damit zu tun, dass die Stadt die Radlständer systematisch absuchen lässt. Die abtransportierten Räder werden zwei Monate eingelagert. Marke, Farbe und Rahmennummer werden an die Polizei übermittelt. Isabell Voigt von Park & Ride sagt, es sei sehr selten, dass jemand dann noch sein Fahrrad zurückfordere – möglich ist das unter anderem über die Webseite "Radlramadama.de". Die meisten Räder im Lager sind Schrott, einen kleinen Teil holen gemeinnützige Organisationen ab und richten sie wieder her.

Radl-Recycling lohnt sich – unter Umständen

Josef Müller betreibt einen Laden für Fahrrad-Recycling, ReCycle, in München-Schwabing. Müller bekommt seine Räder entweder geschenkt, oder er kauft sie an, richtet sie her, und verkauft sie dann zu Preisen von knapp 100 Euro aufwärts. Bremsbeläge erneuern, neue Bremszüge, Tretlager, Kette – das sind die üblichen Reparaturen, die er an seinen Fahrrädern vornimmt, dann sind sie wieder fahrbereit.

Müller sagt über seine Kunden, dass diese eben nicht die superteuren Bikes brauchen. Sie lassen ihre Räder auch mal längere Zeit draußen stehen oder es sind Studenten, die ohnehin nur ein paar Semester in München leben und ein Rad für die Stadt brauchen. Allerdings lohnt nicht jedes Rad die Investition in Ersatzteile, so Josef Müller. Markenräder haben meistens hochwertige Teile verbaut. Billige Räder halten oft nicht so lange – allerdings sollte man auch die nicht einfach am Radlständer stehen lassen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, sondern über die Wertstoffhöfe entsorgen.