Schrothkur in Oberstaufen: Wenn Knäckebrot als Naschen gilt

Es ist noch nicht einmal 5 Uhr: Birgit Ennemoser bekommt wie fast jeden Morgen während ihrer Kur im Fastenhotel Kronenhof in Oberstaufen eine Packung aus feuchtkalten Tüchern, Wärmflasche und Decken. Dadurch wird eine Art künstliches Fieber erzeugt, das Leber und Nieren beim Entgiften unterstützt. Frühmorgens sind Körper und Nervensystem im Ruhemodus, die Organe aber arbeiten.

Eingewickelt Schwitzen

Nach einer Viertelstunde schwitzt Birgit Ennemoser. Noch eine knappe Stunde muss sie durchhalten, dann wird sie aus den engen Wickeln befreit. "Es tut einfach gut. Man merkt so richtig, dass man eine Stunde entspannt hat", sagt die 47-jährige Geschäftsführerin eines Unternehmens für Personalservice.

Kur ohne Frühstück

Schlafen kann sie nach der Schrothpackung nicht mehr. Richtiges Frühstück gibt es aber auch nicht. Die Schroth-Kur mit Intervallfasten sieht lediglich Tee vor, Essen gibt es erst um 12 und um 18 Uhr. Wer es gar nicht aushält, kann Knäckebrot essen. Birgit Ennemoser hält die Regeln strikt ein: "Das halte ich deutlich besser durch, wie wenn ich irgend anfangen würde, zwischendurch was zu knabbern, was zu naschen – und Knäckebrot ist halt auch naschen."

Knäckebrot gilt als naschen

Wie soll aber so eine Kur, bei der schon Knäckebrot als naschen gilt, glücklich machen? Es ist die Abwechslung der verschiedenen Schroth-Methoden, die bewirken soll, dass die Selbstheilungskräfte aktiviert und das Immunsystem gestärkt werden und der Kurgast sich anschließend besser fühlt.

Kräuterwanderungen und Spaziergänge

Birgit Ennemoser will zum Beispiel ihre Migräneanfälle lindern und abnehmen. Zwei Wochen hat sie deshalb im Kronenhof gebucht. Damit die Zeit nicht zu lange wird, ist sie viel in der Oberallgäuer Landschaft unterwegs, geht spazieren oder nimmt an den Kräuterwanderungen der Hotelchefin Monika Aigner teil. Die Bewegung regt auch den Stoffwechsel weiter an. Allerdings wird sie mit kaum Essen im Magen schon mal zur Herausforderung, sagt Birgit Ennemoser. "Grad, wenn man auf einen Berg hochgehen möchte oder so. Du merkst schon, du brauchst dann fünf Pausen anstelle von zweien."

Vier Säulen der Schroth-Kur

Die Prinzipien der Kur, die der Fuhrmann Johann Schroth vor 200 Jahren entwickelt hat, sind über die Jahre gleichgeblieben und basieren auf vier Säulen. Zu den Schrothpackungen und der Bewegung beziehungsweise den verordneten Ruhephasen kommen so genannte Trink- und Trockentage.

Kur an moderne Erkenntnisse angepasst

Die Flüssigkeits-Mengen aber, die die Kurgäste zu sich nehmen dürfen, wurden genauso angepasst wie das Diätprogramm. Laut Kronenhotel-Chefin Monika Aigner, die auch Ernährungswissenschaftlerin ist, ist das Essen nicht mehr so karg wie früher und wird liebevoll dekoriert – mit den selbst gesammelten Kräutern. "Das Auge isst mit. Ich denk, diese Kreativität, die vielen Kräuter, die man heute verwendet, die Dekorationen, das macht es für den Gast schon sehr viel angenehmer."

Kein Salz, kein tierisches Fett, kein Eiweiß

Nicht geändert hat sich, dass das Kur-Essen möglichst reizarm sein sollte: kein Salz, kein tierisches Fett, kein Eiweiß. Und kalorienreduziert: Die Kurgäste dürfen täglich nur 600 bis 800 Kalorien zu sich nehmen. Für Birgit Ennemoser ist das wenige Essen vor allem in den ersten drei Tagen der Kur eine Herausforderung. Der Hunger sei groß und die Lust da, einfach zum Bäcker zu gehen. Anschließend gehe es ihr besser. Dann habe sie die Gelüste nur noch, wenn sie direkt an einem duftenden Hähnchenwagen vorbeilaufe.

Glas Wein zum Abendessen

Nicht verboten ist allerdings ein Glas Wein zum Abendessen. Monika Aigner hat dem früher selbst kritisch gegenübergestanden. Im Ernährungswissenschaftsstudium haben sie dann nicht nur eigene Untersuchungen überzeugt: Ein bisschen Wein schadet dem Kurerfolg nicht. Stattdessen rege er den Stoffwechsel an und bringe eine gewisse Leichtigkeit mit in die Kur.

Zuschuss von der Krankenkasse

Ein bis drei Wochen sollten Interessierte für die Schrothkur einplanen. Da sie als ambulante Badekur gilt, gibt es von der Krankenkasse sogar einen Zuschuss und vor dem Start einen Check durch den Kurarzt. Geeignet ist sie laut Monika Aigner für fast alle Menschen. Sie lindere Bluthochdruck, helfe bei Fettstoffwechselproblemen oder verbessere Cholesterin-Werte und sie entschleunigt.

Naturheilverfahren bekannter machen

Der Markt Oberstaufen will das Jahrhunderte alte Naturheilverfahren zum 30. Jubiläum als zertifiziertes Heilbad bekannter machen. Das ganze Jubiläumsjahr über finden deshalb für Einheimische wie Gäste Vorträge, Yoga-Sessions oder Kochkurse statt.

Keinen Migräneanfall und fünf Kilo abgenommen

Beim Auschecken strahlt Birgit Ennemoser: Nach zwei Wochen Kur hat sie fünf Kilo abgenommen und hatte keine Kopfschmerzen und keinen Migräneanfall. "Wenn sich das jetzt daheim fortsetzt, dann bin ich wieder für das nächste halbe Jahr glücklich."