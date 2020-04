Schreyer informiert über Änderungen bei Bus und Bahn in Bayern

Seit Ende März ist der öffentliche Nahverkehr in Bayern wegen der Coronakrise eingeschränkt. Die meisten Züge und Busse fahren nach einem reduzierten Fahrplan. Mit den anstehenden Öffnungen von weiteren Geschäften und Schulen soll das Angebot an Verkehrsmitteln wieder erweitert werden.

Ab dem kommenden Montag gilt zudem eine Maskenpflicht in den bayerischen Verkehrsmitteln. Wie genau das Angebot an Zügen und Bussen ausgebaut wird und wie trotz der Corona-Situation wieder mehr Fahrgäste befördert werden können, will Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ab 15.00 Uhr in einer Pressekonferenz erläutern.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier.

