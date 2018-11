Schreyer fordert Frauenquote bei der CSU

Dass die CSU-Fraktion im Landtag wenig weiblich sei, liege daran, dass die meisten Abgeordneten über ein Direktmandat ins Parlament eingezogen seien, sagte Schreyer der radioWelt in Bayern2. Da müssen man sich in der Tat etwas überlegen, wie man das in Zukunft so hinkriege, dass mehr Frauen auf Direktkandidaturen seien.

"Hier gibt es noch Luft nach oben." Bayerische Familienministerin Kerstin Schreyer

Schreyer, die ihr Amt als Familien- und Sozialministerin behalten durfte, zeigte sich erfreut über die Zusammenstellung des neuen bayerischen Kabinetts, auch wenn es immer bitter sei, weil Menschen aus dem Kabinett rausfielen, die nichts falsch gemacht haben."

Schreyer verteidigt Söders Kabinettsbildung

Markus Söder sei es gelungen, ein "weibliches" und "junges" Kabinett auf CSU-Seite" zu bilden. "Jung und weiblich so kombiniert hinzukriegen und dann noch die richtigen Personen für die richtigen Ämter zusammen zu stellen, das ist ganz große Kunst." Dass der Frauenanteil im Kabinett insgesamt "zuwenig" sei, liege daran, "dass die Freien Wähler von fünf Positionen nur eine weiblich besetzt haben", merkte Schreyer an.