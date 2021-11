Schreiner-Handwerk: Heute Hightech statt Hobel

Schreinermeister Tobias Kugler winkt einen Traktor mit einer Ladung Holz auf den Hof seines Betriebs. Es ist Eichenholz – nur etwa zehn Kilometer entfernt von seiner Schreinerei in Neuburg an der Donau gewachsen. "Das Holz hier haben wir letztes Jahr geschnitten, dann im Sägewerk aufgeschnitten und geschält", erzählt er. Kugler, Chef eines etwa zehnköpfigen Betriebs, muss also länger im Voraus planen, wie viel Holz er wann braucht. Das ist vor allem im Moment nicht einfach, denn die Branche plagen Lieferprobleme.

Sein Glück: Dass er vor allem heimische Hölzer verwendet. Kugler kriegt diese vom Waldbauern aus der Gegend und aus dem Staatsforst. Aber auch bei ihm ist Material immer wieder knapp: Zum Beispiel zertifiziertes Bauholz oder Metallbeschläge für Türen und Fenster.

Preise bis zu 60 Prozent gestiegen

Nicht nur daran mangelt es momentan in der Schreinerbranche. Auch Kunststoffe, Scharniere oder Türdrücker fehlen. Monatelange Wartezeiten machen den Schreinern zu schaffen, klagt Christian Wenzler, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern. Und auch der Anstieg der Preise war gewaltig: "Wir reden hier von 40, 50, 60-prozentigen Preissteigerungen im Material. Und ob sich das wieder normalisiert, auf dem Niveau, das vor Corona bestanden hat, ist sehr fraglich", so Wenzler. Laut ihm könnten die Lieferschwierigkeiten bis weit ins kommende Jahr dauern.

Viele Aufträge – aber zu wenig Material

Eine verzwickte Situation, denn eigentlich ist die Auftragslage derzeit besonders gut. Die Kunden würden in der Corona-Zeit vor allem in die eigenen vier Wände investieren, so der Verband. Auch Alexander Tauscher, Sprecher der Handwerkskammer für München und Oberbayern bestätigt: Zwar gibt es jetzt mehr Aufträge, aber die Handwerksbetriebe sind trotzdem längst nicht mehr so ausgelastet wie im zweiten Quartal des Jahres. Damit entgehen den Betrieben Umsätze, die sie dringend brauchen. Der Materialmangel mache sich jetzt also auch in den Bilanzen bemerkbar, so Tauscher.

Digitale Technik erobert das Handwerk

An Aufträgen mangelt es auch bei Tobias Kugler nicht. Ein Vorteil bei ihm im Betrieb: Mittlerweile kann er diese auch besonders schnell bearbeiten. Denn er hat digitale Hilfe: Seit etwa einem Jahr zum Beispiel einen 3D-Scanner. Um die 10.000 Euro hat ihn der gekostet – und das mitten in der Corona-Pandemie. Aber wer überleben will, muss mit der Zeit gehen, findet Kugler.

Der Laser ist auch heute bei einem Termin mit dabei. Grund: In ein Dachgeschoss-Zimmer eines Kunden muss er Schränke einbauen. Früher hätte Kugler den Raum mühsam per Hand ausgemessen. Jetzt macht das das kleine, drehbare Gerät auf dem Stativ vor ihm – der 3D-Laser. Das Gerät scannt den Raum um sich herum mit einem Laserstrahl. Alle wichtigen Punkte, zum Beispiel Ecken und Steckdosen, nimmt es auf. "Dann haben wir den ganzen Raum als Kontur und können da unsere Schränke reinbauen", erklärt Schreinerkollege Michael Rehm, der beim digitalen Ausmessen mit dabei ist.