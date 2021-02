Schreie beim Zahnarzt lösen Polizeieinsatz in Regensburg aus

Dass ein Schulkind mit Hilfeschreien beim Zahnarzt einen Großeinsatz der Polizei auslösen kann, ist mehr als ungewöhnlich. Dennoch: In einer Regensburger Zahnarztpraxis ist es passiert. Dort stand am Dienstag auf einmal ein Großaufgebot an Polizeikräften vor der Tür.

Hilfeschreie in der Innenstadt

Wegen lauter Hilfeschreie hatten Passanten in der Regensburger Innenstadt die Polizei gerufen. Eine alarmierte Streife hörte die Schreie ebenfalls und forderte Unterstützung. Mit Hilfe der Verstärkung konnten die Beamten schließlich die Zahnarztpraxis als Quelle der Schreie ausmachen.

Schulkind hatte Angst vor der Zahnarztbehandlung

In ernsthafter Gefahr befand allerdings niemand: Geschrien hatte nämlich ein Schulkind, das sich vor der bevorstehenden Behandlung fürchtete. Ob diese nach dem Abrücken der Polizei am Dienstag erfolgreich zu Ende gebracht wurde, sei nicht bekannt, hieß es von der Polizeiinspektion Regensburg Süd.