Schreiben an Leitung: Missstände im Neumarkter Klinikum?

In einem anonymen Schreiben kritisiert ein Teil der Belegschaft des Klinikums Neumarkt angebliche Missstände im Krankenhaus. Darin heißt es, dass beim Betreiberwechsel zur Sozialstiftung Bamberg viele "Abläufe zu schnell verändert und nicht zu Ende gedacht" worden seien, sowie ein "Klima der Angst und Hilflosigkeit" in der Belegschaft herrsche.

"Transformationsprozesse" sollen zu Verunsicherung geführt haben

Den Verfassern zufolge gibt es eine hohe Fluktuation der Beschäftigten, einige Stellen könnten nicht mehr durchgehend besetzt werden. Sie befürchten auch, dass der Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllt werden kann.

Auf BR-Anfrage dementiert das Klinikum Neumarkt einen hohen Personalwechsel. Auch die Versorgung sei nicht gefährdet. Jedoch gab es demnach "Transformationsprozesse", die in Kombination mit der Pandemie zu Verunsicherung bei einzelnen Mitarbeitern geführt hätten.

Vorwürfe werden genau geprüft

Das Landratsamt teilte auf Anfrage mit, dass bereits Gespräche mit allen Berufsgruppen im Krankenhaus laufen, um herauszufinden, was an den Vorwürfen dran ist. Das Klinikum sei wichtig für die gesamte Bevölkerung, darum würden die Vorwürfe genau geprüft, so ein Sprecher dem BR.

Weiteres anonymes Schreiben aufgetaucht

Mittlerweile ist ein weiteres anonymes Schreiben aufgetaucht, welches dem BR vorliegt. Die Verfasser sahen es nach eigener Aussage als ihre Aufgabe, einen "echten Brandbrief über die unhaltbaren Blockadezustände" zu veröffentlichen. Zusammenfassend kritisieren die Verfasser Vetternwirtschaft, mangelnde Hygiene und Digitalisierung einiger Arbeitsabläufe.

Laut einem Kliniksprecher wurden Digitalisierungsprojekte bereits auf den Weg gebracht. Zudem wurden im Verwaltungsbereich neue Abteilungen geschaffen, die für ein regelkonformes Klinikmanagement sorgen sollen.