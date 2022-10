Schrei-Ritual im Wald löst großangelegte Suchaktion aus

Schreie in einem Waldgebiet bei Würzburg hatten am Wochenende eine mehrstündige Suchaktion ausgelöst. Wie sich jetzt herausstellte, hatte sie ein Mann ausgestoßen, der dort sein "Morgenritual" ausführte. Die Schreie nahe des Rimparer Ortsteils Maidbronn hatten Spaziergänger am Samstagmorgen in Schrecken versetzt. Sie meinten - wie berichtet - Hilfeschreie eines Mannes zu vernehmen und lösten die großanalegte Suchaktion aus.

Zum Artikel "Maidbronn: Großangelegte Suchaktion nach Hilferuf"

Intensive Suche im Wald ohne Ergebnis

Das Rote Kreuz durchkämmte mit 40 Rettungskräften das rund 85 Fußballfelder große Waldgebiet. Auch mehrere Geländefahrzeuge, Drohnen, ein Polizeihubschrauber und die DLRG-Rettungshundestaffel rückten aus, um den vermeintlich Verunglückten zu suchen. Allerdings brachte die mehrstündige Suche am Samstag keinen Erfolg.

Am Sonntagmorgen erneut Schreie

Als die Schreie am Sonntag wieder ertönten, sah eine Polizeistreife nach dem Rechten. Die Beamten trafen im Wald einen 36-jährigen Würzburger an. Der Mann gab an, das Schreien sei Teil seines regelmäßigen "Morgenrituals", sagte am Dienstag ein Sprecher der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu BR24 und bestätigte damit einen Bericht der Main-Post.

Bitte um mehr Zurückhaltung

Offenbar kündigte der Mann auch an, sein Ritual fortführen zu wollen. "Wir hoffen aber, dass er sich dabei in Zukunft akustisch etwas zurückhalten wird", so die Polizei. Verboten sei das Schreien im Wald grundsätzlich nicht, und weil der Mann nicht um Hilfe rief, könne man ihm auch nicht die Kosten der Suchaktion in Rechnung stellen.