Schreckliche Eindrücke: Ermittler bei Kinderporno-Fällen

Johannes P. ist IT-Forensiker in der Zentralstelle Cybercrime Bamberg. Er arbeitet seit acht Jahren in der Ermittlungseinheit für Verbrechen im Netz in Bayern. Ein Schwerpunkt: Kindesmissbrauch. Dabei muss er sich kinderpornografische Videos und Bilder aus den Asservaten ansehen, um sie für die Staatsanwaltschaft bereitzustellen. Das ist eine große Belastung, die ihn auch im Alltag heimsucht. Manchmal triggern ihn, zum Beispiel beim Spielen mit Kindern, Posen, Mimik oder die Augen der Kinder.

Gehirn auf bestimmte Bilder trainiert

Bei der Beschlagnahmung eines Handys, Laptops oder Server kämen bis zu 60.000 Bilder und Videos zusammen, so der Forensiker. Davon hat der Großteil oft nichts mit sexuellem Missbrauch an Kindern zu tun. Zwischen Urlaubsbildern, abfotografierten Dokumenten oder Icons muss er unter anderem die Inhalte finden, die möglicherweise strafbare Handlungen an Kindern zeigen. Diese auch optisch herauszufiltern ist eine seiner Aufgaben. Genauso wie bei der Arbeit, schlage das Gehirn auch im Alltag bei bestimmten Bildern an und stuft eine Situation als kinderpornografisch ein, so der Sachverständige. Das passiere ihm aber nur manchmal. Wenn die Last der Bilder zu sehr auf die Seele drücke, gehe er wandern.

"Beim Laufen kann man über die Situationen nachdenken und das Gesehene dann besser verarbeiten." Johannes P., Forensiker

Arbeit am Abgrund: "Es muss genau beschrieben werden..."

5.000 Missbrauchsfälle sind alleine im vergangenen Jahr bekannt geworden, ein neuer Höchststand in Bayern. Und jeder Fall zieht weitere nach sich, so etwa im Fall des 2019 verurteilten Logopäden aus Würzburg. Der hatte sieben behinderte Buben über Jahre schwer sexuell missbraucht und die Taten ins Internet gestellt. Die Ermittlungen hierzu haben 50 weitere Tatverdächtige zu Tage gefördert. Es sei ein Arbeiten am menschlichen Abgrund, erklärt Oberstaatsanwalt Thomas Goger – und zwar für das gesamte rund 30-köpfige Team in der Zentralstelle Cybercrime Bamberg.

Es reiche für die Staatsanwälte nicht, sich das Material einmal anzusehen, schildert der stellvertretende Leiter der Einheit. Für eine Anklageschrift müssten sämtliche Vorgänge im Detail beschrieben werden, so Goger. Ausgesprochen harter Tobak sei das und der belaste die Kolleginnen und Kollegen ganz gewaltig.

Professionelle Betreuung für Ermittler – auch von außen

Die Beamten tauschen sich untereinander aus und nutzen die professionelle psychologische Betreuung im Haus. Sowohl bei der Zentralstelle Cybercrime Bamberg als auch in den Polizeipräsidien wie etwa in Mittelfranken gibt es hierfür Spezialisten. Dass die Belastung der Beamten in Ermittlungsfällen von sexuellem Missbrauch von Kindern sehr hoch ist, bestätigt ein Polizei-Sprecher dem BR – konkrete Zahlen gibt es aber nicht.

Manche Ermittler brauchen zusätzlich therapeutische Unterstützung, weil die Arbeit mit den Bildern und Videos von Kindesmissbrauch sie traumatisiert.

Auf Symptome achten

In die Praxis des Nürnberger Psychotherapeuten Andreas Rachfahl, kommen die Betroffenen mit auffälligen Verhaltensänderungen. So seien ein anhaltendes Stimmungstief, aber auch die Tendenz sich zurückziehen zu wollen, Symptome einer Traumatisierung, erklärt der Psychotherapeut. Belastende Gedanken, die immer wieder hochkommen und Schlafstörungen könnten ebenfalls auftreten, so Rachfahl.

Ältere Ermittler etwa seien von der zunehmenden Gewalt in den Kinderpornografien sprichwörtlich erschlagen. Jüngere Ermittler könnten ebenfalls von einer psychischen Überlastung betroffen sein, etwa durch eine Änderung der Lebenssituation, wie die eigene Elternschaft. "Oftmals passiert ein ganz anderes Ereignis, etwa ein Unfall eines Kindes in der Familie. Das kann für Ermittler zu einer Veränderung der psychischen Resilienz führen. Das heißt: Wenn sie mit Bildern anderer verletzlicher und verletzter Kinder etwa im Kontext des sexuellen Missbrauchs konfrontiert werden, funktionieren die erlernten und trainierten Schutzmechanismen der Ermittler nicht mehr so gut", erklärt der Nürnberger Psychotherapeut.

Die Symptome sind behandelbar, und in der Therapie erarbeiten sich die Betroffenen noch bessere Schutzmechanismen.

Schutz durch den juristischen Blick

Staatsanwalt Marc Heusinger ist Gruppenleiter in der Zentralstelle Cybercrime Bamberg. Auch er will die Täter vor Gericht bringen, die Kindern sexualisierte Gewalt antun. Er fühle sich auch auf die Arbeit mit den Videos von Kindesmissbrauch gut vorbereitet, erklärt Heusinger im Gespräch mit BR24. Der Ermittler nehme, schildert er weiter, gedanklich nahezu nichts mit nach Hause.

"Bisher gelingt mir das sehr gut, diesen Cut zu machen", so der Staatsanwalt. Seine Bewältigungsstrategie: der juristische Blick auf die Fälle. Bei der Überprüfung der Bilder von Kindesmissbrauch gehe es darum, ob es einen strafbaren Sachverhalt gebe oder nicht, erklärt Heusinger. "Ist eine Anklage gerechtfertigt oder ist die Einstellung des Verfahrens zwingend notwendig?" Dieser juristische Blick schütze ihn dann auch persönlich, so der Kindesmissbrauchs-Ermittler.