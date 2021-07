vor 38 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Schreck im Landkreis Rosenheim: Riesenspinne im Supermarkt

Sandra und Josef Schießl haben in ihrem Laden in Söchtenau im Landkreis Rosenheim eine Riesespinne entdeckt, vermutlich ist es eine Vogelspinne. Sie befand sich in einer Bananen-Kiste. Der Clou: Auf Hilfe müssen die Schießls jetzt erst mal warten.