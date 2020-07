Wie komme ich an einen Schrebergarten?

Der Weg zum Schrebergarten ist mitunter lang. Die erste Auskunft gibt die Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Dort weiß man, welche oder wie viele in Frage kommenden Kleingartenanlagen es gibt. Wichtig: Einen Schrebergarten bekommt nur, wer in der Gemeinde auch seinen Wohnsitz hat.

Möglich ist die Internetrecherche oder noch besser: Gleich hingehen und sich erkundigen. Dabei gewinnt man einen Eindruck von denen, die da schon garteln. Der Vereinsvorstand weiß, ob es einen Platz gibt.

Erster Schritt: Vereinsmitglied werden

Als Pächter eines Schrebergartens muss man erst einmal Mitglied des Vereins werden, einen Vereins-Beitrag bezahlen und sich verpflichten, die gewährte Parzelle getreu den Vereins-Statuten zu bewirtschaften. Die Satzungen der meisten Gartenkolonien sehen eine gemischte Nutzung vor.

Pflicht zum Anbau von Obst und Gemüse zum Selbstverzehr

Auf mindestens einem Drittel der Gartenfläche soll Obst und Gemüse zum Selbstverzehr angebaut werden. Es ist Platz für ein Gartenhäuschen vorgesehen - das meistens schon steht und mit übernommen wird. Und auch eine "Erholungsfläche" soll es geben.

Was darunter zu verstehen ist, ob Rasenfläche, Blumenwiese oder ob auch das Schwimmbassin für die Kleinen - steht wie alles andere in den Vereins-Statuten. Die gibt sich jeder Kleingartenverein individuell, und offenbart da natürlich so seine Prinzipien auch, wie hoch die Hecke sein darf ...

Was kostet ein Kleingarten im Jahr?

Über allem schwebt und wacht das "Bundeskleingartengesetz". So soll ein Schrebergarten nicht größer als 400 qm sein. Eine Laube ist in einfacher Ausführung "mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz" vorgesehen.

Für die Nutzung des Gartens fällt zusätzlich zum Vereinsbeitrag und eventuellen Nebenkosten, etwa für einen Wasseranschluss, die jährliche Pachtzahlung an. Im Bundeskleingartengesetz steht dazu, dass die Pacht höchstens den vierfache Betrag "der ortsüblichen Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau" betragen darf.

In einer Großstadt wie München beträgt die Pacht für ein Grundstück im Kleingartenverein je nach Größe bis zu 200 Euro jährlich. Das dürfte eine gute Richtgröße für die Pacht-Obergrenze in Bayern sein.

Wer den Schrebergarten einmal hat, darf ihn auch behalten

Kleingarten-Pachtverträge nach Bundeskleingartengesetz sind grundsätzlich unbefristet. Sie können vom Verpächter aber gekündigt werden, wenn man sich nicht an die Nutzungsvorschriften hält oder einfach die Pacht nicht entrichtet.

Bei Aufgabe gibt es eine Ablöse

Gibt man den Kleingarten auf, sieht das Bundeskleingartengesetz eine sogenannte "Kündigungsentschädigung" vor. Also eine Art Ablöse - fürs Gartenhäuschen oder für wertvolle Pflanzen. Die Kündigungsentschädigung ist entweder vom Nachpächter oder vom Kleingartenverein zu übernehmen. Auch die Höhe muss ausgehandelt werden, denn die gesetzlichen Vorschriften regeln natürlich nur den grundsätzlichen Anspruch.

Lange Wartezeiten für einen Schrebergärten

Das alles ist aber bisher nur Theorie: Denn in ganz Bayern gibt es momentan de facto nicht einen einzigen freien Kleingarten, so die enttäuschende Auskunft des Landesverbandes bayerischer Kleingärtner. Wartezeiten werden mit drei Jahren aufwärts angegeben. Aber da die Nachfrage steigt, kann es auch deutlich länger sein

Alternative: Ein Privatgarten

Es gibt durchaus Alternativen zur Parzelle im städtischen Kleingartenverein. Zum Beispiel einen "Privatgarten". Zu finden sind sie auf Immobilienportalen, bei ebay Kleinanzeigen, aber auch auf eigene Anzeige im Wochenblatt oder einem Aushang am Schwarzen Brett des Supermarkts.

Oder: Im ländlichen Bereich verpachten oft Bauern ein Stück Land, das sie gerade nicht bewirtschaften. So preiswert wie im Kleingartenverein wird das Frischluftvergnügen dann zwar wohl nicht sein, aber man muss sich andererseits auch nicht an irgendwelche Vereinssatzungen halten.