Schrebergarten-Hütte in Günzburg abgebrannt

Erst ein Feuer, dann die Explosion: In einem Schrebergartenviertel in Günzburg ist am Montagnachmittag eine Hütte abgebrannt. Dabei explodierte auch eine kaputte Gasflasche. Verletzt wurde niemand.