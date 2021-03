Zukunft im Verkehr: Schrankenloses Parkhaus sorgt für Diskussion

Das Parkhaus am Oertelplatz in München-Allach, das zu einem Einkaufszentrum gehört, wirkt auf den ersten Blick nicht besonders: breite Einfahrt, darüber ein blau-weißes Park-and-Ride-Schild. Auf den zweiten Blick aber fällt es doch aus dem Rahmen: Es ist barrierefrei - im wahrsten Sinne des Wortes: ohne Schranken.

Jeder kann einfahren und sein Auto abstellen. So hat es auch Jennifer Niklas gemacht und bald darauf eine böse Überraschung erlebt. Etwa drei Wochen später bekommt sie ein Mahnschreiben vom Betreiber des Parkhauses. Rund 20 Euro Bearbeitungsgebühr und eine Nachzahlung sind fällig, weil sie aus dem Parkhaus gefahren war, ohne zu bezahlen. Das sei unverschämt, sehr unverschämt, meint die 33-jährige.

Kameras nehmen bei der Ein- und Ausfahrt die Kennzeichen der Autos auf und ermitteln so die Parkzeit. Dafür fallen Kosten von einem Euro pro Stunde an. Die Kunden können an Kassenautomaten zahlen oder per Handy-App.

Kritik wegen mangelnder Transparenz

Wer ausfährt ohne zu zahlen, dessen Anschrift ermittelt die Betreiberfirma über eine Halteranfrage. Dann kommt ein Mahnschreiben mit Extrakosten. Jennifer Niklas hält das für Abzocke. "Ich finde das ist ein Businesskonzept, das definitiv überarbeitet gehört und transparenter gestaltet werden muss", sagt die Münchnerin.

In Internetforen gibt es dutzende Beschwerden über die Betreiberfirma, die Parken und Management GmbH aus Landshut. Die wehrt sich aber gegen die Vorwürfe. Schließlich würden Schilder im Parkhaus darauf hinweisen, dass Gebühren zu entrichten seien und eine Strafe von 20 Euro drohe, wenn nicht bezahlt werde. Bei der Ausfahrt zeigt zudem ein Monitor neben der Fahrspur dem Kunden kurz an, ob er bezahlt hat oder nicht.

Geschäftsführer Werner Nuoffer erklärt, nur zwei Prozent aller Kunden würden das Bezahlen vergessen und müssten dann gemahnt werden. 98 Prozent kämen nach seiner Aussage mit der neuen Technik klar.

Das Problem aber scheint psychologischer Natur: Wer das Parksystem nicht kennt, erwartet bei einem Parkhaus ohne Schranken unter Umständen keine Gebühren und nimmt die Hinweisschilder einfach nicht wahr. Außerdem sei der Monitor am Ausgang ziemlich klein und für die Hinweisschilder im Parkhaus mit Blau und Weiß keine Signalfarben verwendet worden, so die Kritik.

Betreiber offen für Verbesserungsideen

Geschäftsführer Werner Nuoffer zeigt sich hier offen für Kritik. Wenn die Kunden Verbesserungsvorschläge hätten, etwa mehr Schilder aufzuhängen oder eine andere Farbe zu nutzen, dann würde man sich dem nicht verweigern.

Und die Abrechnungsmethode sei von den Datenschutzbehörden genehmigt, heißt es. Wer bezahlt, dessen Kennzeichen werde innerhalb von 24 Stunden aus dem System gelöscht.

Insgesamt hält der Geschäftsmann das Projekt für visionär: "Das ist der Beginn der Zukunft. Wir sparen etwa 2,5 Millionen Tickets pro Jahr. Und außerdem haben wir einen wesentlich schnelleren Verkehrsfluss als mit Schranken."

Acht Parkhäuser dieser Art betreibt die Firma derzeit, zehn weitere sind im Bau und bis 2025 soll es nach den Plänen des Unternehmens bundesweit 100 schrankenlose Parkhäuser geben.

Jennifer Niklas wird aber keine Kundin mehr sein. Nach ihrer ersten negativen Erfahrung mit dem schrankenlosen Parkhaus hat sie Konsequenzen gezogen. "Ich komme definitiv nicht mehr hierher. Einmal und nie wieder!", sagt sie bestimmt.