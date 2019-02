Schräge Wände und Schallschutz: Neues Plattlinger Schulgebäude

Schräge Wände und Schallschutzschleusen: Im Nordpark der Stadt Plattling (Lkr. Deggendorf) wurde am Vormittag das architektonisch außergewöhnliche neue Schulgebäude für die Berufsfachschule Musik und die Fachakademie für Sozialpädagogik eröffnet.

Zehn Millionen Euro für Schulgebäude

Zur Eröffnung erschienen zahlreiche Ehrengäste wie beispielsweise Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Als "Investition in die Zukunft" bezeichneten die Festredner das zehn Millionen Euro teure Schulgebäude. Vor allem mit Erzieherinnen, aber auch mit Musikpädagogen werden hier Menschen ausgebildet für Berufe, in den es schon heute großen Nachwuchsmangel gibt.

Zwei unterschiedliche Bildungseinrichtungen teilen sich Gebäude

Mit der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Berufsfachschule für Musik teilen sich zwei völlig unterschiedliche Bildungseinrichtungen ein Gebäude. Es wäre ein "Pilotcharakter für Bayern", so Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter, mit einem gemeinsamen Lehrerzimmer und gemeinsam genutzter Bibliothek und EDV.

210 Studierende und Schüler

An der Fachakademie für Sozialpädagogik werden aktuell 140 Studierende ausgebildet, an der Berufsfachschule für Musik 70 Schüler. Morgen findet in dem neuen Gebäude ein Tag der offenen Tür statt.