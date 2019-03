Der Unternehmer soll es Tiefbaufirmen ermöglicht haben, Abraum von pechhaltigem Straßenbelag in seinen Steinbruch zu kippen. Die Rede ist von 15.000 Tonnen bedenklichem Material. Dafür soll er um die 100.000 Euro kassiert haben. Eine legale Entsorgung hätte ein Mehrfaches gekostet.

See als Waschplatz für LKW?

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Schotterwerk-Betreiber vor, eigene und fremde LKW sowie andere Arbeitsfahrzeuge nicht vorschriftsmäßig am regulären Waschplatz gereinigt zu haben. Stattdessen nutzte er dafür einen See im Steinbruch und ließ das Wasser ungeklärt versickern. Dadurch vermied er Entsorgungskosten in Höhe von rund 75.000 Euro, so der Vorwurf.

Ehemaliger Mitarbeiter als Tippgeber

Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte vor fast drei Jahren den Stein ins Rollen gebracht und schwere Vorwürfe gegen den Betriebsinhaber erhoben. Nach umfangreichen Bodenanalysen hat das Landratsamt Würzburg inzwischen angeordnet, die illegalen Ablagerungen aus dem Steinbruch herauszuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Es geht um rund 6.000 Kubikmeter Asphaltabraum.