Schottergärten sollen aus Würzburg verschwinden

Oftmals werden sie als tote Steinwüsten bezeichnet: Geschotterte Steingärten. In Baden-Württemberg ist bereits ein Gesetz zum generellen Verbot von Schottergärten auf dem Weg. Auch in Bayern hat mittlerweile die Stadt Erlangen geschotterte Steingärten verboten – wohl als erste Stadt in Bayern. Jetzt will auch die Stadt Würzburg nachziehen.

Schottergarten-Verbot für mehr Artenvielfalt

Das künftige Verbot von Schottergärten hat der Würzburger Stadtrat nun beschlossen, es soll in die neue Satzung der Freiflächennutzung aufgenommen werden. Die Verwaltung der Stadt ist jetzt damit beauftragt, eine neue Satzung zu erarbeiten. Das Schottergarten-Verbot für soll dafür sorgen, dass es in den Vorgärten Würzburgs grünt und blüht. Das unterstütze die Artenvielfalt, weil dann Bienen und andere Insekten mehr Nahrung finden.

Positive Effekte von Grünflächen

Außerdem sollen Grünflächen und Pflanzen dazu beitragen, das Kleinklima in Siedlungen zu verbessern. Denn "Stadtlandschaften weisen ein durch Bauwerke geprägtes Klima auf, welches häufig wärmer, windärmer und trockener ist als die umgebende Landschaft", lautet die Erklärung der Stadt.

Innerstädtische Freiflächen spielten daher eine weitreichende Rolle für die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner. Grünflächen sowie Gehölz- und Baumbestände verbessern das Stadtklima durch Abkühlungseffekte, bilden wichtige Versickerungs- und Wasserspeicherbereiche und erhöhen die Luftqualität durch Minimierung der Feinstaub- und CO2-Belastung.