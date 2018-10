Schottdorf-Prozess wird auf kommendes Jahr verschoben

Eigentlich hätte der Prozess gegen Gabriele Schottdorf heute beginnen sollen. Nun ist allerdings eine Richterin verhindert. Darum hat das Landgericht Augsburg das Verfahren kurzfristig abgesagt. Aufgrund der Kürze der Zeit zwischen Bekanntwerden der Verhinderung und Prozessbeginn habe sich kein neuer Richter in das sehr umfangreiche Verfahren einarbeiten können, hieß es vom Gericht. Wann der Prozess beginnen wird, ist unklar. Sicher ist nur, dass der Auftakt nicht mehr in diesem Jahr sein wird.

Scheinselbständige Kurierfahrer

In dem Verfahren geht es darum, dass das Unternehmerpaar Schottdorf hunderte von Kurierfahrern als Scheinselbständige beschäftigt und so Sozialabgaben in zweistelliger Millionenhöhe hinterzogen haben soll. Für den Prozess sind 300 Zeugen benannt worden. Bernd Schottdorf muss sich nicht mehr vor Gericht verantworten. Er ist im Frühjahr im Alter von 78 Jahren gestorben.

Zahlreiche Verfahren gegen Schottdorf

Der Augsburger Laborarzt hatte ein bundesweit tätiges Unternehmen aufgebaut. Die Staatsanwaltschaft hat bereits mehrmals versucht, dem Mediziner und seiner Ex-Frau geschäftliche Straftaten nachzuweisen. Dabei sind die Ankläger aber immer wieder gescheitert. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof im Sommer 2017 einen Freispruch des Landgerichtes Augsburg bestätigt.