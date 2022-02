Schonunger Reformtheologe Magnus Lux: Pflichtzölibat abschaffen

Der Theologe Magnus Lux aus Schonungen im Landkreis Schweinfurt hofft angesichts der aktuellen Diskussion um Reformen in der katholischen Kirche, dass nun auch die Abschaffung des Pflichtzölibats vorangebracht wird. "Eine Kirche, die Zeichen der Zeit nicht erkennt, wird unter Umständen belanglos für die Gesellschaft und das will ich nicht", sagte Lux, der bis vor kurzem im Bundesteam der Bewegung "Wir sind Kirche" aktiv war, im Gespräch mit dem BR.

Denn eigentlich könne die gegenwärtige Gesellschaft die Botschaft des christlichen Glaubens gut gebrauchen. Der Kern dieser Botschaft offenbare sich aber nicht in Dogmen des Kirchenrechts, sondern in der Liebe zu Gott und zum Nächsten, so Lux. Der Pflichtzölibat sei eine Vorschrift, aber kein unveränderlicher Glaubenssatz.

Schonunger Theologe: Kirche lebt auch von Veränderung

Mit Blick auf die Ostkirchen sagte Lux beispielsweise: "Da gibt es verheiratete Priester. Sollen wir denen etwa vorwerfen: Ihr liebt Gott nicht, ihr gebt keine Ganzhingabe?". Wenn man in die Geschichte der katholischen Kirche schaue, so Lux, zeige sich zum einen, dass es dort längere Zeit verheiratete Priester, Bischöfe und auch Päpste gegeben habe als unverheiratete. Außerdem habe es in der Kirche stetig Veränderungen gegeben.

Vorstoß des Münchner Erzbischofs Kardinal Marx

Angesichts der in Frankfurt am Main laufenden dritten Vollversammlung des Reformdialogs "Synodaler Weg" hofft Magnus Lux auf starke Impulse für ein Ende des Pflichtzölibats. Zuletzt hatte sich beispielsweise auch der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx für die Abschaffung des Pflichtzölibats in der katholischen Kirche ausgesprochen.

Nach Ansicht von Magnus Lux gehe es auch darum, das Priesteramt wieder attraktiver zu machen. Die möglichen Impulse des "Synodalen Weg" müssten aber auch Rom erreichen, so Lux. Denn letztlich gehe es um die Weltkirche und in letzter Konsequenz liege die Entscheidung beim Papst.

Möglicher Zusammenhang zwischen Zölibat und Missbrauch

Auch vor dem Hintergrund des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche sei der Pflichtzölibat kritisch zu sehen, so Lux. Denn es könnte zumindest einer von mehreren Gründen sein, dass durch den Zölibat "Leute in den Priesterberuf eindringen, die sexuell nicht reif sind und die dann als Erwachsene 30, 40-Jährige anfangen, sich pubertär zu verhalten". Dies könne sich dann auch im Missbrauch von Kindern äußern, so der Theologe.