Schondorfer Bürgerinitiative will "Freiwillig Tempo 30"

"Für die Sicherheit unserer Kinder" oder "Echte Lebensqualität für Schondorf" lauten die Slogans auf den Bannern, die die Initiative "Freiwillig 30" am Montag in Schondorf aufhängen will. Zusätzlich werden Autoaufkleber verteilt. Der Grund: Rund 15.000 Autos und 600 Lastwagen fahren durchschnittlich pro Tag durch die 4.000-Einwohner-Gemeinde, auf der Staatsstraße 2055.

Anwohnerin: "Kinder dürfen keinen Schritt versehentlich machen"

Maria Schweizer von der Bürgerinitiative wohnt mit ihrer Familie direkt an der Durchgangsstraße, die die stark befahrene A96 über die westlichen Ammersee-Anrainergemeinden mit dem Raum Weilheim verbindet. "Die Kinder dürfen keinen Schritt versehentlich machen, die Gefahr, dass dann vielleicht doch ein LKW in dem Moment kommt und sie erwischt, ist einfach unglaublich groß", sagt sie. Die Mutter wünscht sich daher: weniger Geschwindigkeit.

Tempo 30 auf einer Staatsstraße rechtlich schwer durchzusetzen

Weil Tempo 30 auf einer Staatsstraße aber schon rein rechtlich schwer durchzusetzen ist, hofft die Gruppe, dass möglichst viele Schondorfer mitmachen und freiwillig langsamer als die erlaubten 50 Stundenkilometer fahren. Die Idee: So werde auch der Durchgangsverkehr automatisch mit heruntergebremst.

"Hier im Ort gibt es auch ein Sicherheitsbedürfnis"

Zwar findet auch nicht jeder hier die vielen Autos schlimm und auch nicht jeder aus Schondorf will Tempo 30. Beispielsweise in München gibt es Streit um Tempo 30. Doch auch für Bürgermeister Alexander Herrmann von den Grünen wiegen andere Argumente schwerer: Eine Staatsstraße sei einerseits dafür da, dass man "schnell von A nach B" komme, "trotzdem gibt es hier im Ort auch noch andere Bedürfnisse wie ein Sicherheitsbedürfnis und ein Wohlfühlbedürfnis". Dass zahlreiche erwachsene Radfahrer den Gehweg benutzten, weil sie sich unsicher fühlten, sei bezeichnend für die Situation.

"Wir müssen Aufmerksamkeit erregen für unsere Situation"

"Dass das nicht alle Verkehrsteilnehmer toll finden, ist mir völlig klar", sagt Herrmann. "Aber auf der anderen Seite müssen wir Aufmerksamkeit erregen für unsere Situation." Genau das wollen Maria Schweizer und ihre Mitstreiter mit ihrer Aktion erreichen: "Weil wenn ich hier nicht wohnen würde, würde ich das auch nicht so wahrnehmen", sagt sie. Am Montagnachmittag wollen sie die ersten "Freiwillig 30"-Banner an der St2055 aufhängen.