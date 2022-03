Schon wieder Vandalismus: 150.000 Euro Schaden am Kreuzweg

Es ist eine bestürzende Entdeckung am Samstagmorgen auf dem Gebetsweg "Kalvarienberg" bei Wettenhausen: Umgeworfene Holzfiguren, eingeschlagenes Glas und aufgebrochene Fenster. Scherben, herausgerissene Zäune, hölzerne Körperteile liegen in den einzelnen Stationen des Gebetswegs, mitten im beschaulichen Kammeltal im Landkreis Günzburg. Der Verdacht der Polizei: Vandalismus, wieder einmal.

150.000 Euro Schaden

Schon zwei Mal wurde der Gebetsweg auf dem Kalvarienberg in der Vergangenheit verwüstet. Erst im September war dort ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Dieses Mal ist der Schadenssumme jedoch weitaus größer: Die Pfarrgemeinschaft Kammeltal schätzt, dass die mutwillige Zerstörung dieses Mal rund 150.000 Euro Schaden verursacht hat.

Polizei sucht die Täter

Zugeschlagen haben die Täter demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Die Polizei sucht aktuell nach ihnen, Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen (08222/9690-0). Besonders aufwendig gestaltete sich laut Polizei die Spurensicherung, die der Kriminaldauerdienst Memmingen am Samstag übernahm. An jeder einzelnen Station des Gebetswegs mussten demnach Hinweise gesichert werden. Mit den Aufräumarbeiten und der Instandsetzung wird voraussichtlich kommende Woche begonnen.