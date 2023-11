Schon wieder: Schüler in Fürth mir Reizstoff verletzt

Auf einer Schultoilette der Leopold-Ullstein-Realschule in Fürth ist am Mittwochvormittag eine reizende Substanz versprüht worden. Mehrere Schüler erlitten Atemwegsreizungen, vier wurden im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher zu BR24. Ob es sich um ein Pfefferspray oder einen anderen Reizstoff handele, sei noch nicht klar.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Demnach hatte eine Mitarbeiterin der Schule Polizei und Rettungsdienst verständigt, nachdem mehrere Schüler über Beschwerden klagten. Einsatzkräfte der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Fürth lüfteten das Schulgebäude und brachten die Schüler aus dem Erd- und Untergeschoss nach außen. In den nicht betroffenen Klassenzimmern konnte der Unterricht währenddessen regulär fortgesetzt werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der unbekannte Stoff während einer Unterrichtspause in einem Toilettenraum im Untergeschoss versprüht worden. Ob es sich um ein Pfefferspray oder einen anderen Reizstoff handele, sei noch nicht klar. Die Polizei Fürth ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt.

Bereits der zweite Vorfall: Schüler als Verantwortliche ermittelt

Insgesamt hatten laut Polizei rund 40 Schülerinnen und Schüler über Beschwerden geklagt. Bereits Ende September hatte es in derselben Schule einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals wurden zwei Schüler als Verantwortliche ausfindig gemacht. Ob zwischen den beiden Ereignissen ein Zusammengang besteht, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, so ein Polizeisprecher. Die Zeugenvernehmungen dauerten noch an.